بأيادٍ سورية وبجودة عالية.. الشركة الوطنية للمحولات الكهربائية تعود وتشارك في معرض دمشق الدولي بدورته 61

تشارك الشركة الوطنية للمحولات الكهربائية في معرض دمشق الدولي بدورته 61 بجناح تبلغ مساحته 120 متراً ويحمل رقم OE12 على أرض المعارض، وذلك للتأكيد على أن سورية عادت إليها الصناعات الثقيلة، ولضرورة مشاركتها في مرحلة النهوض وإعادة الإعمار التي تمر فيها سورية أيضاً لما حققته مشاركتها في معرض دمشق الدولي بدورته 60 من نجاح العام الماضي.

وقد شهد الجناح زيارات كثيرة من جمهور المعرض المتنوع من رجال أعمال محليين ودوليين ومتعهدي بناء ومهندسين، وقد عرضت الشركة داخل الجناح أحدث منتجاتها المصنّعة وفق تكنولوجيا متطورة ومعايير عالمية، تلبي حاجة السوق السورية المتنامية لهذه المنتجات ولاقت إعجاباً كبيراً من الحضور، إذ تضمن الجناح محولة كنموذج للمحولات بطاقة تتراوح من ٢٥ ك. ف. أ حتى الـ٥ ميغا وات.

من الجدير ذكره أن (NETC) تعتبر موردة رئيسة لوزارتي الكهرباء والنفط والشركة السورية للشبكات وغيرها من الشركات المحلية وبذلك تكون قد غطت جميع أنحاء السوق السورية، كما وتعمل الشركة بتأنٍ على وضع خطة عمل محكمة تسمح لها بالانتشار بشكل واسع في السوق الخارجية.

ويقع مصنع الشركة الوطنية للمحولات الكهربائية في المنطقة الصناعية في عدرا، أما إدارة مبيعات الشركة فهي في منطقة المرجة وسط دمشق، وتمتلك الشركة وكلاء وموزعين في مختلف المحافظات السورية.

وتعتمد الشركة الوطنية للمحولات (NETC) بإنتاج سلعها عالية الكفاءة على المعايير العالمية والتكنولوجيا الحديثة، وشهادة الآيزو الممنوحة لها حيث تم تصميم خطوط الإنتاج وفق المعايير المعتمدة من شركة ولسون الأسترالية لإنتاج المحولات الكهربائية بطاقة تتراوح من50 حتى 5000 KVA، وبطاقة إنتاجية تتراوح بين 6000 حتى 9000 محولة سنوياً.

وحظيت الشركة الوطنية للمحولات الكهربائية بنصيب كبير في سوق المحولات الكهربائية في سورية، ومنذ تأسيسها تخصصت الشركة في تزويد الأسواق المحلية والإقليمية بمحولات كهربائية فائقة الجودة وعلى قدر عال من الاعتمادية.

وقامت الشركة من ناحية أخرى بإبرام العديد من الاتفاقيات مع عدد من مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والإقليمي بهدف الاستفادة من سجل الشركة الزاخر بالخبرات العملية والتطبيقية القائمة على التقنيات المتطورة في مختلف مراحل التصميم والإنتاج.

وفي السياق ذاته تسعى الشركة إلى تطبيق أعلى معايير التصنيع وأفضل الأنظمة والممارسات التشغيلية والإدارية المعمول بها لتحقيق معايير الجودة المطلوبة وإنتاج محولات تتميز بالفاعلية القصوى والعزل التام والمحكم.

وتكريماً لجهودها المستمرة في اتباع وتضمين أعلى معايير الجودة الإنتاجية والتشغيلية نالت الشركة عدداً من الجوائز والشهادات العالمية المرموقة.

تنتج الشركة محولات كهربائية مغمورة بالزيت ومزودة بتقنية التنفيس والعزل المحكمين طبقاً لمعيارAANSI/IEEE /IEC-60076 بطاقة تبدأ من 25 كيلو فولط أمبير إلى 500 كيلو فولط أمبير وتصل إلى 36 كيلو فولط و1100فولط، وتسعى حالياً لإضافة منتج جديد وهو مراكز التحويل المسبقة الصنع kiosk.