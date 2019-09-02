برجك اليوم – الثلاثاء 03 أيلول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان لا تستأ وتذكر دائماً أن هناك حلاً؟ أنصحك بالمبادرة فقد تضايقك عراقيل صغيرة أو خلافات مع الشريك بسبب عدم مبالاتك وعدم اهتمامك لا تعاتب وأحمِ مصالحك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار لا تعرض نجاحك للقلق بسبب عدم إنهائك العمل في الوقت المناسب فاليوم للعمل، أنت مشغول بأمور لا تلزمك وتنسى الأمور الضرورية الواجب عليك إتمامها.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران إذا كان لديك اليوم ما تقوله فقله بصراحة واسمع إجابات الآخرين أو الشريك، واستفد من تأثيرك الجيد، فرصة سعيدة قد تتاح لك، دع قلبك يدلك على الحقيقة.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز عليك بالحذر وخاصة العلاقات المهنية، حافظ على ممتلكاتك وعلى سلامتك، وقد تفكر بحسم موضوع داخلي أو عائلي لا تتخذ القرارات قبل التفكير مطولاً.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب كن لبقاً في عروضك أو تصرفاتك فقد تجد حلاً لمشكلة تشغلك، قد تخص أمور عائلية، فالظروف أكثر ودية وأنت أكثر هدوءاً وانفتاحاً على محيطك الأسري والعاطفي.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد تقبض مستحقات مؤجلة أو تعرف نجاحاً أو أرباحاً أو تتحرر من ضغط رافقك سابقاً، ولكن حاول تقليل الإسراف فأنت تملك القدرة اللازمة للتغلب على صعوبة تواجهك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت جذاب اليوم ومهيمن على من حولك يوم للقرارات تتطور الأمور لمصلحتك تصحيح مسارات عملك يزيد من نجاحك ستلاقي حلولاً فورية لكل ما يعترضك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني شعبيتك تزداد وهذا يدخل البهجة إلى حياتك وقد تنشغل بجديد يمنحك الرضا، تمارس جاذبية قصوى في الحياة الاجتماعية لأنها ستحتل موقعاً مهماً اليوم.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول سهام كثيرة توجه إليك من حولك ومن منافسيك في العمل أو من رؤسائك أو ممن تحب، ولذلك كن أكثر انتباهاً من أي قرار يؤخذ ضدك وهو يحتاج لهدوء في التعاطي.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني حولك الكثير من البوادر المبشرة أو الحلول لأزمات كنت تعاني منها سابقاً، وقد تجد أنك تستحق الحصول على ما تريد أو على أمنية طال انتظارها تفرحك الأحداث حولك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت بحاجة اليوم لكل لطفك لتنال المدح وتنال ثأراً قد أزعجك كثيراً من قبل، فأنت موضع آمال ومحور اهتمام المحيط، واتكالهم عليك يسعدك وهذا يحتاج لجهدك.