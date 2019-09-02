موسكو: الضربة الجوية الأميركية على إدلب متناقضة وتثير القلق

اعتبرت روسيا أن الضربة الجوية التي نفذها جيش الاحتلال الأميركي في إدلب، «غير منطقية ومتناقضة وتثير القلق».

وجاء في تعليق لوزارة الخارجية الروسية: «من ناحية، يطالب المندوبون الأميركيون في جميع المحافل، بما فيها الأمم المتحدة، بوقف تصعيد التوتر في منطقة إدلب، ويثيرون المشاعر فيما يتعلق بمعاناة المدنيين، متجاهلين الوجود الكثيف للإرهابيين، الذي اعترف به مجلس الأمن الدولي، ومن ناحية أخرى، يقومون بضربات كانت نتيجتها تدميراً واسع النطاق وأعداداً كبيرة من الضحايا».

وأثار البيان تساؤلاً مفاده: ما أفضلية القنابل الأميركية عن القنابل الروسية؟ ولماذا تعتبر الأهداف الإرهابية الأميركية «أكثر شرعية» من الأهداف الإرهابية التي دمرتها قوات الحكومة السورية بدعم من الطيران الروسي؟