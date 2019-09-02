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قريباً خروج دفعات كبيرة من قاطني «الركبان» لتفكيكه

| حمص - نبال إبراهيم

الثلاثاء, 03-09-2019

قالت مصادر مطلعة في محافظة حمص لـ«الوطن»: إن الأيام القليلة القادمة، ستشهد خروج دفعة جديدة وكبيرة من قاطني «مخيم الركبان»، من دون أن تحدد موعداً دقيقاً لذلك.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الدفعة قد تكون من ضمن الدفعات الثلاث الأخيرة التي ستخرج من «الركبان» للوصول إلى الهدف النهائي بتفكيك المخيم، موضحة أن عدد المدنيين الذين سيخرجون ضمن هذه الدفعات يقدر بنحو 8 آلاف شخص.
وأوضحت أن كل دفعة من تلك الدفعات ستضم ما بين 2500 و3500 مدني، سيتم نقلهم إلى مراكز الإيواء المخصصة لهم في مدينة حمص، ومن ثم سيتوجهون باتجاه مناطقهم وقراهم على امتداد الجغرافية السورية.

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