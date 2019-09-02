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تتسع لثلاثة أضعاف كمية الأموال مقارنة مع الحالية … مدير «العقاري»: 100 صراف جديد خلال أسبوعين

| عبد الهادي شباط

الثلاثاء, 03-09-2019

كشف المدير العام للمصرف العقاري مدين علي أنه سيتم توريد 100 صراف للعقاري خلال الشهر الجاري وغالباً خلال أسبوعين، موضحاً أنها تشمل على العديد من المزايا المهمة وخصوصاً لجهة حجم التغذية والتي تصل لأكثر من 3 أضعاف حجم التغذية الحالية، إضافة لسرعة صرف الأوراق النقدية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح علي أن مهندسين أنهوا دورات في لبنان للتعامل مع هذه الصرافات بعد ترشيحهم بناء على طلب الشركة الموردة، معتبراً أنهم سوف يشكلون نواة تدريب للعاملين في تغذية الصرافات.
ولفت إلى أنه يجري العمل على إنجاز دراسة مفصلة لتقييم حالة الصرافات العاملة وتحديد خريطة توزيع مناسبة للجديدة تلبي الاحتياجات الفعلية، وخصوصاً في مراكز المدن والمناطق التي تسجل حركة نشطة ومكتظة أمام الصرافات.
وأكد علي بأن هناك الكثير من الأفكار قيد التداول حول توزيع الصرافات، مثل استبدال العاملة حالياً في صالة الإدارة العامة للمصرف وتركيب بدلاً عنها صرافات جديدة.

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