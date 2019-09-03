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36 سنة سجناً بسبب 50 دولاراً

| وكالات

الأربعاء, 04-09-2019

قبع مواطن أميركي من سكان ولاية ألاباما الأميركية 36 سنة في السجن بسبب سرقته 50 دولاراً في شبابه. وتفيد صحيفة «ديلي ميرور» بأن المحكمة قضت عام 1979 على المواطن ألفين كينراد بالسجن ثلاث سنوات بتهمة السرقة مع وقف التنفيذ. وبعد مضي أربع سنوات سرق هذا الشخص من أحد المخابز مبلغ 50 دولاراً. ووفقاً للقانون القديم الذي كان سارياً في تلك الفترة في ولاية ألاباما، حكم عليه بالسجن المؤبد، من دون حق الإفراج المشروط عنه. درس حاكم مقاطعة جيفرسون ملف ألفين كينراد، وقرر الإفراج عنه. وقد أعلن كينراد «58 سنة» في جلسة المحكمة، أنه نادم على فعلته ويتحمل مسؤولية الأخطاء التي اقترفها في شبابه. وقال: «أرجو منكم منحي فرصة لتصحيح كل شيء».

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