هدم كامل لمخالفات حماة … الطيار: 220 مخالفة بناء في حماة منذ بداية العام.. 20 منها في الشهر الماضي

بيَّنَ رئيس مجلس مدينة حماة عدنان الطيار لـ«الوطن» أن الحملة على مخالفات البناء مستمرة في معظم أحياء مدينة حماة ومشاعاتها، ويتم هدم المخالفات جذرياً وتُنظم ضبوط بحق أصحابها المخالفين وتحال للقضاء المختص.

وأوضح الطيار أن عدد مخالفات البناء التي هدمت بمدينة حماة وضمن مجالها الإداري بلغ 220 مخالفة منذ بداية العام، منها 20 مخالفة فقط بالشهر الماضي، وقد نظمت بحق مرتكبيها ضبوط وأحيلت على القضاء المختص.

وأكد الطيار أن ورشات مجلس المدينة تهدم مخالفة وأحياناً أكثر من 5 إلى 7 مخالفات باليوم، كما حدث في يوم الخميس قبل عيد الأضحى المبارك وهي تتركز بمشاع النقارنة.

وكذلك بعد عطلة العيد تم هدم مخالفات وبشكل خاص في المشاعات التي تكثر فيها المخالفات بكثافة.

وكشف رئيس قسم هدم المخالفات في مجلس المدينة أمين سودين لـ«الوطن»، أن معظم المخالفات تتم بقصد المتاجرة بها، ويقدم المخالفون على ارتكابها في أحياء (الفيحاء والقصور وجنوب الملعب)، مضيفاً: ولكننا نهدمها كاملة ونطبق على أصحابها القانون.

وقال: ولقد هدمنا مخالفات مقابل البشريات، وعلى العقار 2534 أولى جانب مطعم الشلال، وعلى العقار 753 عين الباد مقابل مدرسة السمك، وعلى العقار 160 نقارنة مشاع وقد تم تأسيسها على أرض زراعية غير صالحة للتأسيس، ومخالفة أخرى غرب طريق كفر بهم، وملحق بحي الشريعة على العقار 3488 رابعة.

ورداً على سؤال لـ«الوطن» عن ممانعة أصحاب المخالفات لعمليات الهدم، أوضح سودين أن ورشات الهدم لم تلقَ أي ممانعة من المخالفين.

وعن انتقادات بعض المواطنين بأن الحملة لا تشمل إلا المناطق والأحياء الشعبية وأن القانون لا يطبق على المخالفة الكبيرة وفي المناطق المخملية، مطالبين بتحقيق العدالة وعدم محاباة أي مخالف على حساب آخر، بيَّنَ سودين أن مخالفات البناء في أحياء حماة الراقية شبه معدومة، وخصوصــاً في البرناوي والشريعة، إلا أنه لم ينفِ تمدد بعض أصحاب الكافتريات والمقاهي الشعبية في حي الشريعة على الأرصفة، وأكد أنها تعالج في حينها.