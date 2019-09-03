كل شهر تحصل دمشق على 4.5 ملايين ليتر للتدفئة … «محروقات» لـ«الوطن»: ندرس بيع المازوت للأعزب بالسعر المدعوم

صرح مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم أسعد لـ«الوطن» بأنه تم تسجيل أكثر من 6 آلاف عائلة على مازوت التدفئة خلال اليوم الأول من بدء التسجيل، لافتاً إلى أنه خلال العام الماضي كان عدد المسجلين على مادة مازوت التدفئة لا يتجاوز 1200 عائلة في اليوم الواحد.

وبين أسعد أن توزيع مادة المازوت على العائلات التي سجلت على المادة في يوم واحد خلال مدة 24 ساعة أو 48 ساعة أمر صعب حالياً لأن عدد المسجلين على المادة كبير، مشيراً إلى أن التوزيع على هذه العائلات قد يحتاج لمدة أسبوع.

وأشار أسعد إلى أن عدد العائلات التي سجلت على مادة مازوت التدفئة في دمشق من ذوي الشهداء والجرحى منذ 15 الشهر الماضي وحتى تاريخه وصل لأكثر من 400 عائلة وتم توزيع المادة على 300 عائلة منهم، في حين لم يتم التوزيع للباقي، منوهاً بأن محروقات دمشق مستمرة بتزويد هذه العائلات التي لم تحصل على مادة مازوت التدفئة.

وكشف أسعد أن موضوع تزويد الأعزب بمادة مازوت التدفئة بالسعر المدعوم كما يوزع للعائلات هو قيد الدراسة حالياً، لافتاً إلى أن المواطن غير السوري المقيم ليس بإمكانه كذلك الحصول على مادة مازوت التدفئة بالسعر المدعوم، مبيناً أن الشخص الذي لا يمتلك بطاقة ذكية لا يحصل على مادة مازوت التدفئة بالسعر المدعوم.

وأشار أسعد إلى أن الأعزب ليس بإمكانه الحصول على مادة مازوت التدفئة حتى بالسعر الصناعي أي بسعر 296 لليتر الواحد، لافتاً إلى أنه تم تخصيص دمشق بكمية 150 ألف ليتر يومياً من مازوت التدفئة (4.5 ملايين ليتر شهرياً)، مشيراً إلى أنه جرى التواصل مع المديرية العامة لمحروقات وسيكون هناك زيادة للمخصصات قد تتجاوز 250 ألف ليتر مازوت يومياً وهذه الكمية كافية وتغطي احتياجات مدينة دمشق بالكامل.