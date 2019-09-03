مذكرات تفاهم في المصارف والتأمين مع روسيا وإيران والصين والهند

جال وزراء المالية مأمون حمدان والاقتصاد سامر الخليل والتموين عاطف النداف والشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري والصناعة معن جذبة ورئيس هيئة التخطيط عماد الصابوني في جناح المصارف والتأمين مساء أمس.

وبيّن وزير المالية لـ«الوطن» أن جناح وزارة المالية والجهات المرتبطة بها يضم كل المصارف الحكومية بالإضافة إلى بعض المصارف الخاصة وشركات التأمين وهيئة الضرائب والرسوم وهيئة الأوراق والأسواق المالية والاتحاد السوري لشركات التامين وكل شركات التأمين، منوهاً بأن المشاركة ضرورية.

وأضاف: «هناك العديد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الدول الصديقة، وخاصة روسيا الاتحادية وإيران والصين والهند في مجال المصارف والتأمين والآن يتم تأطيرها ضمن اتفاقيات».

مدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد أشار في تصريحه لـ«الوطن» إلى المنتجات الجديدة التي يقدمها المصرف، كقروض الطاقة الشمسية والسخان الشمسي لأصحاب الدخل المحدود، وهي قروض السلع المعمرة، كاشفاً عن توقيع اتفاقية مع المؤسسة السورية للتجارة خلال اليومين القادمين، بحيث تؤمن المؤسسة السلع المعمرة(السلع ذات العمر الطويل كالبرادات والغسالات مثلاً) للمواطنين، ليمنحهم المصرف القروض بموجب هذه الاتفاقية.

وأوضح أن سقف قروض الطاقة الشمسية يبلغ 400 ألف ليرة للشخص الاعتباري والطبيعي، ولمدة 3 سنوات بمعدل فائدة 7%.

وبيّن أن مشاركة المصرف مع بقية المصارف العامة هدفها عرض المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها، وللتفاعل مع الجمهور، وإجابته عن تساؤلاته، واصفاً الإقبال بالجيد.

وتابع بالقول: البداية جيدة وواعدة، ونأمل في أن يكون للمصارف دور دائماً في الاقتصاد على اعتبارها المحرك الأساس للاقتصاد.

بدوره صرح رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضلية لـ«الوطن» بأن مشاركة الهيئة في المعرض جاءت للتواصل مع الشركاء وإجراء المشاورات واللقاءات لتحسين العلاقات معهم، مبيناً أن المعرض يتطور في كل سنة عن سابقتها، فالدورة الحالية تشهد نشاطاً وفعاليات أكثر وستحقق نتائج أفضل.

إلى ذلك، كشفت معاونة مدير التخطيط في مصرف التوفير هالة عارف عن المنتجات الجديدة التي سيقدمها المصرف، كقروض المهن العلمية للأطباء والمهندسين والصيادلة.

وكان وزير المالية قد أشاد بالأداء المتميز لإدارة المعرض واهتمامها بالأجنحة بمختلف مجالاتها والأجواء المريحة للزائرين، متمنياً أن تكون الدورة الـ(61) لمعرض دمشق الدولي موفقة، لافتاً إلى أن جناح القطاع المالي في المعرض يمتاز عن المشاركات السابقة بكبر مساحته التي تبلغ 750 متراً مربعاً، ومشاركة نحو 40 جهة من القطاع المالي الذي يتضمن المصارف والتأمين والتأمين والمعاشات وهيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية وكل ما له علاقة بالقطاع المالي.