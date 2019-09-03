سياسي تشيكي يدين الاعتداءات «الإسرائيلية» على سورية ولبنان

أدان رئيس حركة السلام التشيكية ميلان كرايتشا، أمس، الاعتداءات «الإسرائيلية» على سورية ولبنان، معرباً عن تضامنه الكامل مع الشعبين السوري واللبناني في كفاحهما ضد الاحتلال «الإسرائيلي».

وأشار كرايتشا في تصريح نقلته وكالة «سانا» للأنباء إلى أن حركة السلام التشيكية تقف أيضاً إلى جانب الشعب الفلسطيني وتطالب بالإنهاء الفوري للاحتلال «الإسرائيلي» للأراضي الفلسطينية وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة ووقف بناء المستوطنات وتدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشن العدو «الإسرائيلي» قبل أكثر من أسبوع اعتداءات على مواقع في محيط دمشق والضاحية الجنوبية لبيروت وغرب العراق، تبعها عدوان على مواقع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين– القيادة العامة على كتف منطقة قوسايا في البقاع الأوسط في لبنان.

ولم يتأخر رد حزب الله، على العدوان «الإسرائيلي»، كما وعد أمينه العام السيد حسن نصر الله، إذا دمرت المقاومة اللبنانية الأحد الماضي آلية عسكرية للاحتلال شمال فلسطين المحتلة، وقتل وأصيب من فيها.