عربي ودولي

تشكيل تكتل وطني جنوبي في اليمن والإعلان عنه خلال 10 أيام

| الميادين - سبوتنيك

الأربعاء, 04-09-2019

أعلن رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري فادي باعوم أنه خلال 10 أيام سيتم الإعلان عن تشكيل تكتل وطني جنوبي في اليمن بمسمى «مجلس الإنقاذ الوطني» يضم العديد من القوى والمكونات الجنوبية اليمنية. وقال باعوم في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» رداً على سؤال عن تأسيس التكتل: «نعم هو الآن قيد التأسيس، دعا له الوالد (حسن باعوم) قبل عشرة أيام، ونحن الآن ما زلنا نكتب بعض الأمور وإن شاء الله فسيتم إخراجها والإعلان عنها خلال عشرة أيام بالكثير».
وأشار باعوم إلى أن مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي سيكرس «لمواجهة المشكلات في البلد وحالة الانقسام، ويتكون من جميع المكونات سواء كانت حراكية أم غير حراكية»، موضحاً أنه سيتم الأخذ بالحسبان في تشكيلة المجلس ممثلي «المهرة وحضرموت وشبوة وأبين، وبقية المكونات الجنوبية وعلى رأسها مجلس الحراك الثوري، والمجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى».
وأكّد باعوم أن من أهم أهداف التكتل الجديد: «إنقاذ البلاد من حالة الانقسام والتشظي والتردي في مختلف المجالات والمستويات، والدعوة للحوار والشراكة بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية الفاعلة ورفض الوجود العسكري الأجنبي في بلادنا والتدخل في شؤوننا الداخلية ورفض اقتطاع أيّ جزء من أراضينا أو بحارنا أو حقوقنا التاريخية».
وكذلك «رفض أي استحداثات يقوم بها أي طرف أجنبي في الأرض أو البحر سواءً كانت بشكل مباشر أم غير مباشر عبر أدواتهم المحلية وميليشياتهم التابعة والتأكيد أن الشعب صاحب السلطة ومصدرها»
وأضاف: إن من بين الأهداف للمجلس «الحفاظ على مقدرات البلاد وثرواتها المادية والبشرية وكذا التمسك بحق شعبنا في التعويض العادل عن كل آثار ونتائج الحرب وما ترتب عليها وكذا استعادة الأموال والحقوق المنهوبة، والسعي من أجل شراكة وطنية حقيقية في السلطة والقرار والثروة».
وعن اللقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، قال باعوم: «لقد التقينا بالسيد بوغدانوف، كمجلس إنقاذ وطني تحت التأسيس، ونحن في تواصل مع السفير الروسي من أجل تحديد موعد الزيارة إلى هناك، حسب تكليف نائب الوزير في التواصل معنا لتحديد موعد الزيارة إلى موسكو».

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