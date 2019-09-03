برجك اليوم – الأربعاء 04 أيلول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت تستعيد السيطرة على أمورك وهذا يوم جيد للانتهاء من بعض التحديات المهنية أو لتطرح الحلول ولتتلقى المساعدات والدعم والتأييد وقد تتلقى عرضاً جديداً لعمل.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار ربما يعرقل الأصدقاء أمورك فاحرص من شراكاتك ووثق عقودك ولاحق أمورك بنفسك، فقد تدخل في نزاعات على مستوى الزواج فكن أهدأ واقبل ببعض التنازلات التي تفرض نفسها.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران إذا قدرت سلوكك فسوف تجد أنك تسرف في استهلاك الوقت على الرفاهية ناسياً الضروري واللازم، فلا تماطل هذا اليوم في إنجاز مهامك وخاصة في العمل ولا تنسَ مواعيدك المهمة.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز كن أقل حساسية وأوجد لنفسك وقت راحة واقبل الناس كما هم من دون أن تشاهد أخطاءهم، وتنسى حسناتهم فقد تشعر أنك محارب من أصدقائك في العمل أو من رؤسائك ومن كل ما تفعله.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب اتصل بالمراجع المعنية بشؤونك فقد تجد الأذن المصغية لما تقول وحولك دعم حاضر من المسؤولين عنك وتحدث بمشاكلك لأنك قد تلقى لها حلولاً فاليوم لاتصالات واسعة.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول ما هو مفروض افعله بابتسامة ومن دون تذمر ولا تضخم المشاكل ولا تكن حساساً، فاليوم يحمل لك التعب العائلي أو القلق على أحد أفراد العائلة أو على عمل.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول قلق عاطفي يزول ما يشعرك بالسعادة والهدوء وقد يكون تصالحاً أو لقاء حميماً، فهذه الأيام تحمل لك فرحاً، واليوم تحديداً ممتاز لعلاقات شخصية وعاطفية.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني ربما تهتم بفواتير أو أقساط أو دفعات يجب عليك دفعها وقد تفكر باستشارة طبيب، فحاول أن تستغل كل مواهبك لإجبار نفسك على الادخار، لأن النتائج ستكون مفرحة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول الحقيقة أنك تفكر جدياً في تغيير صورتك فقد تفكر بارتباط أو ترتب أمورك المهنية، فالمتغيرات المفيدة حولك أو المفاجآت الإيجابية تجعلك سعيداً فأنت تستطيع إنهاء أمورك بثقة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني لا تنس أنك مكابر من الطراز الأول على ألمك أو ضيقك، وقد تبدو نزقاً أو عدائياً حتى من دون أسباب، فاجلس جلسة مصارحة مع أشخاص ذوي ثقة أو إيجابيين احن رأسك للريح حين تهب.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط تعرف اليوم فترة اجتماعية صاخبة وتنظر إلى المستقبل بثقة والحظ يدعمك، فقد تشعر أنك منجز وما تفعله صحيح وأصدقاء جدد قد يدخلون حياتك ويسعدونك.