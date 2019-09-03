انخفاض في تزوير معاملات المغتربين ومكاتب لها في السعودية … «سوق الغنم» يحتضن عمليات تزوير العملة

أعلن مصدر في إدارة الأمن الجنائي عن انخفاض المعاملات المزورة التي يتم تزويرها من مغتربين سوريين والتي ترسلها وزارة الخارجية والمغتربين للإدارة من 20 معاملة أسبوعيا إلى أربع شهرياً بما في ذلك الشهادات الجامعية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المصدر أنه يوجد مكاتب في السعودية لها صفحات على فيسبوك لتزوير سندات الإقامة للمغتربين السوريين لإرسالها إلى سورية، موضحاً أن هناك بعض المغتربين يستخرجون الوثيقة بشكل نظامي إلا أن تصديقها يحتاج إلى سفرهم إلى البحرين باعتبار أن القنصلية السورية هناك فيلجؤون إلى هذه المكاتب لتصديقها فيتم ذلك بأختام مزورة.

وكشف المصدر أن العام الحالي طغى عليه تزوير العملة سواء الليرة أم الدولار فتم ضبط نحو 15 حالة لترويج عملة مزورة هذا العام، مؤكداً أن مصدر تزوير الدولار هو لبنان ويتم تهريبه عبر سورية إلى العراق.

وفيما يتعلق بتزوير العملة السورية فإن المزورين يلجؤون إلى الأسواق التي تحتاج إلى أموال لتهريب نسب من هذه الأموال المزورة مثل سوق الغنم أو الهال.

وفيما يتعلق بتزوير الوثائق الرسمية أكد المصدر أن العام الحالي كانت نسبة التزوير شبه معدومة وخصوصاً ما يتعلق بتزوير دفاتر الخدمة وكذلك الحال وثيقة التأجيل التي تمنحها الجامعة للطالب إضافة إلى أن أغلب الشهادات الجامعية المزورة التي يتم التحقيق فيها تم ضبطها في الأعوام الماضية، لافتا إلى أنه تم ضبط العديد من قرارات التعيين بالوظائف للنصب على صاحب العلاقة.