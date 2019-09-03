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وزير المالية لـ«الوطن»: دعم الصادرات بين 15 إلى 20 بالمئة من قيمتها

| الوطن

الأربعاء, 04-09-2019

أكد وزير المالية مأمون حمدان أنه تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الذي يترأسها، على قرار يخص دعم الصادرات السورية بنسبة 15 بالمئة من قيمتها والزراعية 20 بالمئة، مشيراً إلى أنه سوف يتم رفعه إلى مجلس الوزراء.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش اجتماع اللجنة على أرض مدينة المعارض بالتزامن مع انعقاد الدورة لـ61 لمعرض دمشق الدولي أمس أوضح حمدان أن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة تخص بالدرجة الأولى كل ما يتعلق بالمعرض، ابتداء من تشجيع التصدير والمصدرين وعقود التصدير وانعكاس ذلك على المنتجين وخصوصاً المنتجات الزراعة.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في تصريح لـ«الوطن» إلى أن اللجنة بحثت أشكال دعم التصدير وسبل إيجاد آليات لدعمه، وتحقق فوائد على المستوى الإنتاجي الزراعي والصناعي وتحفيز القطاعات ذات الأولوية لتحقيق القيمة المضافة ودعم الليرة.

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