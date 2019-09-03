افتتاح معبر «البوكمال – القائم» السبت

أكد مصدر حكومي، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال اللازمة لافتتاح معبر «البوكمال القائم» على الحدود السورية العراقية يوم السبت المقبل.

وقال المصدر لوكالة «سبوتنيك»: إن المعبر بات بجهوزية تامة لاستقبال الوافدين، لافتاً إلى أن عدة لقاءات جمعت محافظ دير الزور مع رؤساء الوحدات الإدارية في منطقة البوكمال، للتأكيد على جاهزية المعبر والمشاريع المنفذة، مشيراً إلى أنه بالنسبة للجانب العراقي فقد بقيت اللمسات الأخيرة للانتهاء من تجهيز معبر القائم.

وبحسب «سبوتنيك» فإنه في إطار التحضيرات من الجانبين السوري والعراقي لافتتاح المعبر، تفقدت اللجنة الأمنية في محافظة دير الزور، يرافقها المحافظ الأعمال النهائية الجارية في المعبر الحدودي، تمهيداً لافتتاحه في موعد مقرر وهو السابع من أيلول الجاري.

وكان مسؤول عراقي، أعلن في 29 من شــهر آب المــاضي، عن تأجيـل إعادة افتتاح معبر «البوكمال القائم» الحدودي بين سورية والعراق، إلى السابع من أيلول، لأسباب لوجستيــة ستحســم قريبــاً جداً، مؤكداً أن العمل على إعادة تأهيل المعبر، يتم بوتيرة عالية.