نجلاء بدر: عرضوا عليّ تزوير هذا الأمر

كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر عن رأيها في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن ظاهرة وجود مشاهير لم يقدموا أعمالاً فنية أو نجاحاً في الحياة العملية، أصبحت ظاهرة عالمية ولا تقتصر على الوسط الفني في مصر.

وأضافت: إنها تعتبر أن بعض الأشخاص يحققون نجاحات زائفة من خلال شراء المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر تم عرضه عليها، لكنها رفضت بسبب تفضيلها قياس مدى حب الجمهور لها من خلال التفاعل الحقيقي، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص يفعلون ذلك من أجل أغراض تجارية، مثل تقديم الإعلانات للمنتجات بسبب عدم متابعيهم.