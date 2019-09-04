رياضة

عملية جراحية لغزال تشرين

| اللاذقية – محسن عمران

الخميس, 05-09-2019

أجرى لاعب تشرين الشاب نعيم غزال عملاً جراحياً ثانياً لركبته التي تعرضت لإصابة مع المنتخب الأولمبي وكان الغزال أجرى عملية في وقت سابق وخضع لفترة تأهيل خاصة ثم عاد للتمارين ولكنه ما لبث أن تعرض للإصابة في المنطقة نفسها، ومن جهة أخرى عاد لاعب تشرين الشاب محمد العبو بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب الشباب وهذا الموسم هو الأول للعبو مع فريق الرجال، كما قررت إدارة نادي تشرين تعيين الكابتن عامر علي إدارياً عاماً للفئات العمرية وسبق للعلي أن مارس العمل نفسه قبل عدة سنوات وهو يحظى بمحبة واحترام الجميع في النادي، وأعلنت إدارة النادي عن طرحها لبطاقة سنوية للراغبين في حضور مباريات الفريق طوال الموسم على المنصة الرئيسية في الدوري، ويتابع فريق الرجال استعداداته لدخول الدوري ويجري تمارينه يومياً في ملاعب المدينة الرياضية ويغيب لاعبو المنتخبين الأول والأولمبي بالإضافة للاعب محمد مرمور الذي تعرض لإصابة في دورة الوفاء والولاء وسيكون جاهزاً مع بدء الدوري كما صرحت إدارة النادي بذلك ومن المتوقع أن تعلن إدارة نادي تشرين تعاقدها مع لاعب كبير وصفته بأنه سيكون مفاجأة لجمهورها.

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