في الفتوة.. سرور بالأزرق وغرفة من الوحدة

أنجز نادي الفتوة عملية انتقال المهاجم ربيع سرور لصفوفه قادما من الوحدة الدمشقي بعد الزيارة التي قامت بها الإدارة لرئيس نادي الوحدة غياث دباس الذي أبدى تعاونا كبيراً لحل الموضوع. الاجتماع مع الدباس كان مثمرا وأنتج في نهايته تقديم غرفة لنادي الفتوة ضمن نادي الوحدة لتكون مقرا مؤقتا لإدارته, وفي السياق ذاته عاد المهاجم أسعد الخضر لصفوف الأزرق بعد غياب استمر أربعة مواسم قضاها بين ناديي المحافظة وحطين.

حالة الارتباك الجماهيري التي خلفتها نتيجة المباراة الودية للفريق أمام الوثبة والخسارة الثقيلة التي تعرض لها مع عدم الظهور بمستوى مطمئن فتحت الباب أمام تساؤلات عديدة تمحورت حول عدم بروز هوية الفريق والتجانس بين عناصره وهبوط اللياقة البدنية وعدم ظهور بعض اللاعبين الذين تم التعاقد معهم بالمستوى المأمول.

هذه التساؤلات نقلناها للمدرب همام حمزاوي الذي أكد أن المجموعة لا تزال في طور الإعداد ومباراة الوثبة كشفت العديد من الأخطاء التي يجري العمل على تصحيحها، وأن بعض المباريات الودية القادمة ستكون كفيلة بالإجابة عن كل التساؤلات بعد العمل على رفع اللياقة البدنية وزيادة التجانس، وأن التركيز سينصب في الأيام القادمة على الوصول لنسبة جاهزية معقولة قبل مباراة الساحل في افتتاح الدوري، مطالبا الجماهير بالصبر قليلا حتى يتأقلم الوافدون الجدد مع القدامى الموجودين في الفريق.

وبالذهاب للموضوع المالي فقد أطلقت مجموعة من محبي النادي حملة جماهيرية للتبرع بمبلغ بسيط وهو 1000 ليرة سورية بموجب إيصال محددة قيمته بهذا الرقم، وعلى الفور بادر عضو رابطة المشجعين المحامي أحمد العيسى بشراء 200 إيصال ليكون أول المساهمين بهذه الحملة وتأتي هذه الخطوة لمواجهة المأزق المالي الذي يعاني منه النادي والالتزامات المترتبة على إدارته بعد التعاقدات الأخيرة التي أجراها.