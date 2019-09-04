1.5 مليار ليرة تكلفة الكتب المدرسية الموزعة بالمجان للتعليم الأساسي في حمص … عباس لـ«الوطن»: 2.9 مليون كتاب مدرسي حاجة المحافظة ونسبة التوزيع على المدارس وصلت إلى نحو 97 بالمئة

كشف مدير فرع حمص للمؤسسة العامة للطباعة سمير عباس لـ«الوطن» أن القيمة المالية الإجمالية التقريبية لتكلفة الكتب المدرسية الموزعة بالمجان للتعليم الأساسي بحمص للعام الدراسي 2019 – 2020 تقدر بنحو 1.5 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن سعر الكتاب المدرسي في جميع مراحل التعليم الثانوي والمهني بمختلف فروعه ومرحلة تعليم رياض الأطفال مدعوم من قبل الدولة السورية، وفي مرحلة التعليم الأساسي (من الأول حتى صف التاسع) تبلغ نسبة الدعم 100% حيث يقدم بالمجان.

وأكد أن الفرع أنهى كامل الاستعدادات اللازمة لتأمين الكتاب المدرسي لجميع مراحل التعليم العام والمهني، بالإضافة لمرحلة تعليم رياض الأطفال للعام الدراسي الحالي، مشيراً إلى أن حاجة فرع حمص من الكتب المدرسية نحو 2 مليون و837 ألف كتاب، موضحاً أنه يتم تقدير هذه الحاجة عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من فرع المؤسسة العامة للطباعة ومديرية التربية بحيث يتم استجرارها من المستودعات المركزية للمؤسسة العامة في محافظتي دمشق واللاذقية.

وأشار عباس إلى أن نسبة الكتب الواصلة إلى مقر الفرع من المستودعات الرئيسية بلغت حتى تاريخه نحو 98% وبقي بعض الكتب التي سيتم استلامها وتوزيعها تباعاً حين ورودها، مبيناً أن الكتب الواصلة توزع إلى المستودعات الفرعية التي تغطي المحافظة وعددها 29 مستودعاً منها 11 مستودعاً يغطي الريف و10 مستودعات تغطي المدينة، مؤكداً أن نسبة توزيع الكتب المدرسية على المدارس وصلت إلى نحو97 %.

وأكد عباس أنه ونتيجة لعودة الأمن والاستقرار لجميع المناطق تم إعادة فتح مستودعات القصير وتلبيسة والرستن بريف حمص وذلك في المدارس التي تم إعادة تأهيلها من قبل مديرية التربية والمنظمات الدولية، لافتا إلى أنه لم يتم التوقف عن إرسال الكتب المدرسية إلى جميع هذه المناطق بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر السوري والمجتمع الأهلي والمحلي في المحافظة طوال الفترات السابقة، مضيفا: تم إعادة فتح مستودع البيع الإفرادي في منطقة الدبلان، مشيراً إلى وجود موافقة على إحداث مستودع في منطقة خربة التين وحاليا بصدد تخصيص مكان للمستودع من قبل مديرية التربية بالمحافظة، كاشفا عن دراسة للتوسع في إحداث مستودعات جديدة عند توفر الشروط الناظمة كفصل مستودع الزهراء ومستودع مرمريتا.

ولفت عباس إلى أنه تم بالتعاون مع مديرية التربية في حمص الطلب من أمناء المستودعات وضع جدول زمني لاستلام الكتب المدرسية المخصصة لهم وفق التعليمات الوزارية وذلك منعاً للازدحام خلال الأسبوع الإداري لإيصال الكتاب المدرسي في الوقت المناسب وليكون في أيدي الطلاب في أول يوم من العام الدراسي.

وأنه نتيجة لعودة الكثير من المهجرين وتوافد أعداد كبيرة من الطلاب من محافظات أخرى إلى محافظة حمص أكد رصد هذه الحالات والعمل على تأمين كميات إضافية من الكتب المدرسية لاستيعاب الحاجات الإضافية، كاشفا أنه تم تشكيل لجنة لدراسة واقع عودة الأهالي إلى مدينة تدمر وسيتم توزيع الكتب المدرسية لجميع الطلاب بشكل مباشر وفق العدد المسجل أصولا في المدارس التي تم إعادة تأهيلها، كما سيتم التحضير لتسليم الكتب المدرسية للمناطق المحررة بعد عودة الأهالي إليها مثل مستودعات القريتين ومهين والسخنة والحولة.

وأشار عباس إلى وجود نقص في عدد الآليات في الفرع وفي عدد العمال والمستخدمين من داخل الملاك العددي وتحديدا (عمال التحميل والتنزيل والسائقين) بالإضافة لقلة عدد المستودعات التابعة للفرع وضيق مساحتها.