اكتتابات على المقاسم الصناعية والحرفية في معرض دمشق الدولي … مدير المدن الصناعية لـ«الوطن»: إقبال على الاكتتاب في مدينة السيارات

صرح مدير مديرية المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة علي بلال لـ«الوطن» بأن مشاركة الوزارة في معرض دمشق الدولي بدورته الحالية تتمثل في عدة مجالات، وتم التركيز بشكل خاص على مجال المدن والمناطق الصناعية في عدرا والشيخ نجار وحسياء، وبقية المدن والمناطق الصناعية والحرفية في المحافظات.

وأشار بلال إلى أنه تم تقديم خدمة الاكتتاب المباشر على المقاسم الصناعية والحرفية والسكن في المدن والمناطق الصناعية، ضمن جناح وزارة الإدارة المحلية والبيئة في المعرض، وجرى عدة لقاءات مع وفود من الصناعيين المستثمرين في المدن والاستماع إلى المشاكل التي تعترضهم، ومقترحاتهم لتحسين وتيرة العمل، كما تم تخصيص مساحة للمناطق الصناعية والحرفية في المحافظات، إذ تم عرض خريطة استثمارية للمناطق الصناعية وتوزعها الجغرافي والواقع الراهن لها والفرص الاستثمارية المتاحة في كل مجالات الاستثمار، وتم التركيز على منطقة أم الزيتون الصناعية في محافظة السويداء وتقديمها كنموذج رائد للمناطق الصناعية، إذ تم عرض شرح تفصيلي يبين أنواع المقاسم وتفاصيل المنطقة الصناعية من فعاليات ومنطقة سكنية ومزارع توليد الطاقة الكهربائية، وتم الاكتتاب على مقاسم من مختلف أنواع الصناعات بشكل مباشر ضمن المعرض.

ولفت بلال إلى أن جناح الوزارة استقبل وفوداً عربية وأجنبية بهدف الاستثمار، للتعرف على واقع المدن والمناطق الصناعية، ومنها وفد غرفة تجارة وصناعة عمان ووفد من جمهورية بولونيا ومستثمرين من دول عدة، طرح خلالها تساؤلات من هذه الوفود عن ظروف الاستثمار في سورية بشكل عام، شروطه ومدته والتسهيلات والمناخ العام للاستثمار.

بالإضافة إلى مستثمرين محليين قاموا بالاكتتاب على مقاسم في المدن الصناعية الثلاث في الصناعات النسيجية والغذائية، وتم الاكتتاب على عدد من المقاسم السكنية، وتوقع المزيد من الاكتتابات على مقاسم ضمن المدن أيام معرض دمشق الدولي.

وتحدث بلال عن مدينة السيارات في منطقة الدوير بمحافظة ريف دمشق وهي من المشاريع التي يعول عليها، وتتم إدارتها بشكل مشترك بين محافظتي دمشق وريف دمشق، والمرحلة الأولى من هذه المدينة بمساحة 80 هكتاراً وتم فتح باب الاكتتاب عليها وقبول تخصيص عدد من المستثمرين، وسيتم فتح باب الاكتتاب لمرة ثانية لاستيعاب مكاتب ومعارض السيارات، وتم توفير البنى التحتية والتكنولوجية والإدارية وحلقات السباق ومراكز الصيانة ضمن هذه المدينة، ويتوقع الانطلاقة الفعلية لها خلال الأشهر القريبة القادمة مع رفع وتيرة العمل حالياً، بعد تهيئة الموقع العام لتكون علامة فارقة لواقع الاستثمار في المرحلة القادمة.