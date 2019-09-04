طالبان سوريان يصممان سترة عسكرية لحماية عناصر الجيش

تمكن طالبان جامعيان من تصميم سترة عسكرية ذكية لحماية عناصر الجيش العربي السوري، تمكنهم من تحديد مواقعهم عن طريق الأقمار الصناعية ونبضات القلب، وذلك بسبب قلقهمها عليهم من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء خوضهم المعارك ضد الإرهاب.

وقالت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: تمكن الطالبان في جامعة تشرين، عيسى معلا وغدير محمد إسماعيل، من طلاب هندسة الحاسبات والتحكم الآلي، من تصميم سترة عسكرية ذكية قادرة على تحديد موقع العسكري عن طريق الأقمار الصناعية إضافة إلى نبضات القلب.

وتعمل السترة وفقاً للوكالة، على تحديد ما إذا كان الجندي على قيد الحياة أم لا وإرسال هذه المعلومات برسالة نصية إلى غرفة القيادة بشكل أتوماتيكي دون تدخل العسكري وبشكل دوري، حيث يتم الإرسال كل مدة زمنية تحدد سابقاً، إضافة إلى زر طوارئ عند الضغط عليه يتم فتح مكالمة صوتية مع القيادة تليها رسالة تحوي الموقع والنبض.

وحسب «سبوتنيك»، فإن السترة مزودة بنظام تدفئة فعال، وتتم التغذية عن طريق (power bank) الذي يتم إعادة شحنه باستمرار خلال ساعات النهار من خلال خلية شمسية موضوعة على ظهر العسكري.

وأشار معلا الذي شارك في تصميم السترة إلى أهمية المشروع لحماية جنود الجيش، ولفت إلى أن المشروع ناجح ولكن يحتاج إلى التسويق والدعم.

وقال الطالب: «المشروع يحتاج إلى دعم ليصبح قابلاً للتطبيق العملي، دعم مادي».

وأضاف: «9 سنوات حرب خطف الكثير من العساكر ويوجد شهداء ما رجعت جثامينهم وما انحلت المشكلة، ومشروعنا يحل هذه المشكلة»، مشيراً إلى أن «المشروع من المؤكد يحتاج إلى براءة اختراع، لكن ينقصنا تأمين التسويق، وحماية الملكية الفكرية ضروري لأن هذه أول مرة تطلق هذه الفكرة في سورية».

ومنذ أكثر من ثماني سنوات، يخوض عناصر الجيش العربي السوري معارك ضارية ضد تنظيمات إرهابية وميليشيات مسلحة لطردها من الأراضي التي سيطرت عليها في سورية، ويتعرضون خلالها إلى الكثير من المخاطر، أدت إلى استشهادهم وجرحهم، فضلاً عن فقدانهم.

إلى ذلك، أفادت «سبوتنيك» بأن «الروبوت» المقاتل الصاروخي المدفعي الروسي الملقب بـ«أوران9» استعاد جاهزيته القتالية تماماً بعد أن تم سد النواقص التي كشفت فيه أثناء استخدامه في المعارك خلال الحرب على الإرهاب في سورية، حسبما أعلن الخبراء العسكريون في مؤتمر عسكري حول أسلحة الجيش الروسي عقد في ريف العاصمة الروسية موسكو.

وتحتوي آلية «أوران 9»، وهي آلية خالية من طاقم بشري، على مدفع عيار 30 ملم ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم وراجمة قذائف نارية وصواريخ موجهة مضادة للدروع.