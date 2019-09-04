برجك اليوم
برجك اليوم – الخميس 05 أيلول 2019
| نجلاء قباني
|الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان
توظف محادثات في أمور عملية وقد تناقش مشروع سفر أو أصدقاء جدد يدخلون حياتك، لأنك تفكر بآفاق جديدة وأفكار مبتكرة لترتب أمورك فأنت فخور بإنجازاتك.
| الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار
لا تتضايق من المساعدات فكلنا حلقة مترابطة نساعد المحيط ومنه نطلب المساعدة ونتلقاها، فقد تتعرف على أشخاص تتبادل معهم أطراف الحديث وقد يقدمون لك نصائح ثمينة.
|الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران
قد تعاني من تأجيل لأمر مهم وقد يفرض عليك بعض التنازلات أو تضطر للتأقلم مع بعض المستجدات، وربما تواجه صعوبات وتشعر أن الأبواب تغلق في وجهك ما يجعلك منتظراً.
|السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز
قدرتك على المثابرة هي موضع اختبار هذا الشهر فإذا كنت تدرس خياراتك فلا تغير اتجاهك، بل تأكد فقط وتابع باتجاه هدفك فاليوم يشير إلى تعب على الصعيد المهني والعائلي.
|الأسد | 23 تموز إلى 21 آب
تتبدل أوضاعك المهنية أو علاقاتك الإنسانية وقد تقوم بخطوة جديدة باتجاه ما تريد، وتبرز كمحاور قوي ومفاوض وتبلغ أهدافك باعتماد قوة الإقناع والتأثير المباشر.
|العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول
عليك بالحذر وخاصة بالعلاقات المهنية، حافظ على ممتلكاتك وعلى سلامتك، وقد تفكر بحسم موضوع داخلي أو عائلي لا تتخذ القرارات قبل التفكير مطولاً.
|الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول
تفاؤلك يجعلك تتخطى اليوم بهدوء وخاصة أنك مشغول بالأمور العائلية فاليوم سعيد، وواعد على الصعيد العاطفي وراحة نفسية وقد يحمل لك اليوم حدثاً مميزاً.
|العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني
أنت تفكر بمكاسب طويلة المدى تخص المستقبل وسوف تحصد ما تزرعه فاليوم للعمل، وكل جهد قد يزيد من أرباحك أو يقدم إليك خطوة للتقدم في العمل ولكن نظم صرفك.
|القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول
أنت تنجز أعمالك وتطور حياتك وتحسن أداءك وتكون الإنجازات والأخبار مصدراً للفرح، فابدأ ببصيرتك الداخلية لتستشف تلك الأجزاء المهملة من ذاتك ولتعرف ماذا تريد بالضبط.
|الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني
حولك مشاكل لأنك عصبي ومتوتر فاسأل نفسك عن السبب قبل أن تخترع المشاكل، ألست قلقاً؟ لماذا؟ هل تشعر أنك بحاجة للحنان؟ هل تعبت من المسؤوليات؟.
|الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط
مناسبة تجمع الشمل وتوطد علاقاتك القديمة مع رفاق قدماء، يلمع نجمك اليوم، فاليوم جيد جداً للقيام بمشروع ترفيهي دعوات – اتصالات- تزداد فيها شعبيتك.
|الحوت | 20 شباط إلى 20 آذار
لا تنزلق في مشاكل عائلية أو شخصية تؤثر في أمورك العملية ولا تتشنج من أمور صغيرة، وضع خططاً للتحرك بهدوء وصالح من حولك وقلل من حجم المشاكل التي يسببها من حولك.