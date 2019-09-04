رئيس جامعة دمشق لـ«الوطن»: السماح بتعديل رغبات التسجيل لأكثر من مرة

كشف رئيس جامعة دمشق محمد ماهر قباقيبي عن إجراء جديد الأول من نوعه يقضي بالسماح للطالب بتعديل بطاقة المفاضلة لأكثر من مرة على صعيد إجراء أي تغيير على الرغبات في المراكز الامتحانية كنوع من تبسيط الإجراءات والتوصل إلى الصيغة النهائية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد قباقيبي أن 7 آلاف طالب سجلوا رغباتهم حتى تاريخه من أصل 26 ألف مقعد مخصصة لطلاب مستجدين هذا العام، موضحاً أن المقاعد المخصصة ازدادت بمعدل ألفي مقعد عن العام الماضي بعدما كانت 24 ألفاً.

ولفت قباقيبي إلى ورود عدة طلبات بتعديل الرغبات تمت معالجتها، مشيراً إلى تخصيص كوة لتعديل الرغبات منفصلة عن المخصصة للتسجيل على المفاضلات الجامعية، وأكد أنه يوجد 23 مركزاً للتسجيل مع مراعاة البعد الجغرافي مع استيعاب عدد كبير من الطلاب ليصار إلى عدم انتظار الطالب فترة التسجيل لوقت طويل.

وأشار قباقيبي إلى أن التركيز هذا العام على زيادة القبول للأفرع التي يحتاجها سوق العمل كالهندسة المعلوماتية.