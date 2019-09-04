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مصدر دبلوماسي: قريباً افتتاح السفارة السعودية بدمشق

| الوطن

الخميس, 05-09-2019

أكد مصدر دبلوماسي عربي في دمشق فضل عدم الكشف عن هويته، أن هناك حديثاً يتطور حول عودة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق والرياض، وقال: «إن افتتاح السفارة السعودية ليس ببعيد».
وكان المغرد السعودي «مجتهد»، الذي تنقل عنه وسائل إعلام غربية لما ينشره من معلومات دقيقة، أكد في تغريدة له منذ يومين أنه بتوجيه من ولي العهد محمد بن سلمان، بدأت وزارة الخارجية السعودية الترتيبات اللازمة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع سورية.
وقال المغرد إن توجيهات ابن سلمان، وصلت أيضاً إلى الوزارات المعنية لإعادة العلاقات التجارية والاقتصادية، وقال «مجتهد»: لا يوجد أي خلاف بين السعودية والإمارات العربية تجاه سورية.
وكانت دولة الإمارات أعادت افتتاح سفارتها بدمشق في السابع والعشرين من كانون الأول عام 2018، كما بدا لافتاً حجم مشاركتها في معرض دمشق الدولي الحالي، حيث وصل قرابة أربعين من كبار رجال الأعمال الإماراتيين للمشاركة، وجالوا على مختلف الأجنحة، واطلعوا على الفرص الاستثمارية.

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