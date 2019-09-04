الأولى

الرئيس الأسد والسيدة أسماء يستقبلان شباباً من «مدارس الأحد الأرثوذكسية بـحلب»

| الوطن

الخميس, 05-09-2019

استقبل الرئيس بشار الأسد، والسيدة عقيلته أمس، مجموعة من الشباب والشابات الجامعيين من «مدارس الأحد الأرثوذكسية بحلب».
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على «فيسبوك» صوراً للاستقبال، وقالت: إن مجموعة الشباب والشابات يشاركون حالياً بلقاء حواري تحت عنوان «الحياة الأفضل»، في دير مار توما بصيدنايا ينتهي الجمعة.
و«مدارس الأحد الأرثوذكسية» هي نشاط تقوم به الكنائس بجمع أطفال وشبيبة رعاياها، تحت عناوين تحمل أنشطة متعددة منها الثقافي والتعليمي والرياضي والترفيهي.
وهي منظمة تطوعية كنسية موجودة بلبنان وسورية وظيفتها إرشاد الأشخاص بدءاً من عمر الطفولة، ومقسمة إلى أسر منها: أسرة الطفولة والجامعيين والعاملين والعائلات، وهذه المدارس يكون الإرشاد فيها حسب تعاليم السيد المسيح، كما فيها إرشاد بالنسبة للحياة الاجتماعية حسب تعاليم الإنجيل.
وهناك قسم للنشاطات مختص بالمخيمات والرحل والفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية والفنية، بحيث تعنى هذه المدارس بالشخص بكل نواحي حياته الاجتماعية والروحية.

مقالات ذات صلة

الخميس, 05-09-2019

بلغ عدد زواره 813 ألفاً في سابع أيامه … خميس يزور معرض دمشق الدولي ويتفقد أجنحة بعض الوزارات

الخميس, 05-09-2019

قباقيب الذهب… قباقيب الدم

الخميس, 05-09-2019

أكد أن استعادة المبنى المستولى عليه من «قسد» سيتم اليوم … محافظ الحسكة لـ«الوطن»: الحالة الشعبية ترفض «الآمنة»

الخميس, 05-09-2019

تقبل أوراق اعتماد الممثل الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي … المقداد: ضرورة مراعاة المهنية والحيادية والابتعاد عن التسييس

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock