الرئيس الأسد والسيدة أسماء يستقبلان شباباً من «مدارس الأحد الأرثوذكسية بـحلب»

استقبل الرئيس بشار الأسد، والسيدة عقيلته أمس، مجموعة من الشباب والشابات الجامعيين من «مدارس الأحد الأرثوذكسية بحلب».

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على «فيسبوك» صوراً للاستقبال، وقالت: إن مجموعة الشباب والشابات يشاركون حالياً بلقاء حواري تحت عنوان «الحياة الأفضل»، في دير مار توما بصيدنايا ينتهي الجمعة.

و«مدارس الأحد الأرثوذكسية» هي نشاط تقوم به الكنائس بجمع أطفال وشبيبة رعاياها، تحت عناوين تحمل أنشطة متعددة منها الثقافي والتعليمي والرياضي والترفيهي.

وهي منظمة تطوعية كنسية موجودة بلبنان وسورية وظيفتها إرشاد الأشخاص بدءاً من عمر الطفولة، ومقسمة إلى أسر منها: أسرة الطفولة والجامعيين والعاملين والعائلات، وهذه المدارس يكون الإرشاد فيها حسب تعاليم السيد المسيح، كما فيها إرشاد بالنسبة للحياة الاجتماعية حسب تعاليم الإنجيل.

وهناك قسم للنشاطات مختص بالمخيمات والرحل والفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية والفنية، بحيث تعنى هذه المدارس بالشخص بكل نواحي حياته الاجتماعية والروحية.