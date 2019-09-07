رياضة

نجاح ملحوظ لبطولة جورج زيدان

| الوطن

الأحد, 08-09-2019

من لا يعرف الوفاء لا يعرف التقدم والتطور، مقولة جميلة وجدتها لأدخل في تفاصيل البطولة التي أقامها نادي الثورة تخليداً لابنه وأحد أهم مدربيه الراحل جورج زيدان، حيث نجحت الإدارة برئاسة الآنسة سلام علاوي في تأمين كل مستلزمات ومقومات نجاح البطولة الأولى في نسختها، وأقيمت المباريات ضمن أجواء كرنفالية جميلة ولذيذة أمتعت الحضور الكبير، وأهم ما ميّز هذه الدورة هو أسماء الفرق المشاركة التي جاءت مهذبة وضمن المعقول، بعيداً عن الأسماء السوقية والشعبية التي شاهدناها في جميع بطولات 3\3 السابقة.

ختام ناجح

اختتمت الأسبوع الفائت على أرض ملعب نادي الثورة بالقصاع بطولة جورج زيدان 3*3 المفتوحة للرجال بمشاركة ١٦ فريقاً على امتداد ثلاثة أيام كانت أشبه بكرنفال جميل شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، وجاءت النتائج كالتالي:
حيث فاز في المركز الأول (فريق أب ماهر): اللاعبون: محمد إدلبي – مايكل مرجي – خليل خوري- عمر إدلبي.
فيما فاز في المركز الثاني (فريق رويال) اللاعبون: محمد صعلوك – محمد عبد النبي -محمد خياطة-جواد سكر.
وفاز في المركز الثالث (فريق الراحل جورج زيدان) اللاعبون: يزن معجل -علاء إدلبي – محمد رنكو – فهد رمضان.
المسابقات الفردية
فاز اللاعب أحمد سرور بمسابقتي الرمية الثلاثية والسلام دانك، وفاز اللاعب مجد عربشة بمسابقة الرمية الحرة، وفاز نجلا الفقيد الغالي جورج زيدان (فادي وطوني زيدان) بمسابقة الجمهور.
كل الحب والتقدير لكل من ساهم بإنجاح هذه البطولة من إداريين ومنظمين ولاعبين مشاركين، وكل الشكر للسيد جمال الترك عضو اتحاد كرة السلة، ورئيس اللجنة الرئيسية العليا 3*3 على ما قدمه من جهود في سبيل إنجاح البطولة.

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