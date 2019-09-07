كرة الاتحاد تعسكر في دمشق

بتعاقدها مع المهاجمين أنس بوطة وسامر السالم تكون كرة الاتحاد قد أكملت عقد لاعبيها للموسم الكروي الجديد بعد توجيهات المدرب التونسي قيس اليعقوبي الذي حث المعنيين على ضرورة انتداب مهاجم بجانب عبد اللـه نجار الوحيد وبهذا يكون الاتحاديون قد أقفلوا صفقاتهم بشكل نهائي، فيما يُنتظر قدوم أحمد الأحمد من الكويت بعد فسخ عقده مع القادسية ومن المتوقع حضوره خلال الأيام القليلة القادمة تزامناً مع حضور مندوب الاتحاد العربي السوري لكرة القدم المحامي حسام معسعس لمطابقة عقود اللاعبين وتثبيتها رسمياً، هذا وقد غادر يوم الخميس الماضي رجال كرة الاتحاد نحو العاصمة دمشق بغية إجراء معسكر تدريبي هناك يتخلله بعض المباريات الودية بناء على طلب مدرب الفريق الذي أنهى فترة الاستعداد الأولى في حلب على أن يكمل تحضيره بدمشق ويضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق بطولة الدوري الممتاز، ومن جهة أخرى تقدم عضو مجلس الإدارة الكابتن جمعة الراشد باعتذاره عن العمل مديراً للفريق مكتفياً بدوره ضمن مجلس الإدارة فقط نتيجة عدم الأخذ برأيه ومشورته في قضية التعاقدات التي تبرمها الشركة الداعمة معتبراً ذلك الأمر ليس في محله ولا يناسبه العمل بتلك الطريقة وتلك وجهة نظره الشخصية لكن لا بد من الإشارة إلى أن التعاقدات كانت مرضية وتحمل طابعاً فنياً من خلال متطلبات المدرب كما أسلفنا وجلهم من نخبة لاعبي الصف الأول ولا يوجد خلاف حول معظم الأسماء التي تم التعاقد معها، رئيس النادي وبناء على تلك المعطيات تحرك للبحث عن مدير للفريق يتصدى لهذه المهمة وهناك اسم قد يكون مناسباً لهذه المهمة بحسب ما وصلنا حيث لعب لسنوات طويلة في ناديي الاتحاد والجيش ومثّل المنتخب الوطني لكننا نتحفظ عن ذكر الاسم لحين ترتيب جميع الإجراءات والاتفاق بشكل نهائي.