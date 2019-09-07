العلامة الكاملة العنوان الأبرز لكل من اللاروخا والآتزوري والشياطين … الطواحين تفرم المانشافت وسقوط أول لبولندا

واصلت منتخبات إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا حصد النقاط الكاملة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم أوروبا 2020 من خلال تسجيلها الانتصار في الجولة الخامسة ولم ينجح المنتخب البولندي بمجاراتهم فسقط للمرة الأولى على أرض سلوفينيا إلا أنه بقي متصدراً لمجموعته على عكس المانشافت الألماني الذي تلقى صفعة كبيرة بالخسارة بأرضه أمام طواحين هولندا التي أنعشت آمالها مجدداً واعتلى الناري الكرواتي وصيف بطل العالم صدارة المجموعة الخامسة بفوزه الكبير على منافسه المباشر السلوفاكي برباعية نظيفة على حين أحيا الأحمر الويلزي آماله بفوز متأخر وصعب على ضيفه الأذري بفضل هدف لنجمه الأعلى غاريث بيل.

النتائج المسجلة

• الخميس: أرمينيا * إيطاليا 1/3، رومانيا * إسبانيا 1/2، إيرلندا * سويسرا 1/1، جزر فارو * السويد صفر/4، النرويج * مالطا 2/صفر، فنلندا * اليونان 1/صفر، البوسنة والهرسك * ليشتنشتاين 5/صفر، جبل طارق * الدانمارك صفر/6، الكيان الصهيوني * مقدونيا 1/1.

• الجمعة: قبرص * كازاخستان 1/1، أستونيا * بيلاروسيا 1/2، ألمانيا * هولندا 2/4، سلوفاكيا * كرواتيا صفر/4، اسكتلندا * روسيا 1/2، سان مارينو * بلجيكا صفر/4، ويلز * أذربيجان 2/1، سلوفينيا * بولندا 2/صفر، النمسا * لاتفيا 6/صفر.

المجموعات والترتيب

• المجموعة الثالثة: تتصدرها إيرلندا الشمالية بـ12 نقطة تليها ألمانيا بـ9 نقاط ثم هولندا بـ6 نقاط وبلاروسيا بـ3 نقاط وأخيراً وأستونيا بلا رصيد.

• المجموعة الرابعة: تتصدرها جمهورية إيرلندا بـ11 نقطة ثم الدانمارك بـ8 نقاط تليها سويسرا بـ5 نقاط ثم جورجيا بـ3 نقاط وأخيراً جبل طارق من دون نقاط.

• المجموعة الخامسة: تتصدرها كرواتيا والمجر بـ9 نقاط تليها سلوفاكيا وويلز بـ6 نقاط وأخيراً أذربيجان بلا رصيد.

• المجموعة السادسة: تتصدرها إسبانيا بـ15 نقطة تليها السويد بـ10 نقاط ثم النرويج بـ8 نقاط ورومانيا بـ7 نقاط ومالطا بـ3 نقاط وأخيراً جزر فارو من دون نقاط.

• المجموعة السابعة: تتصدرها بولندا بـ12 نقطة تليها النمسا بـ9 نقاط ثم الكيان الصهيوني وسلوفينيا بـ8 نقاط تليها مقدونيا بـ5 نقاط وأخيراً لاتفيا من دون نقاط.

• المجموعة التاسعة: تتصدرها بلجيكا بـ15 نقطة تليها روسيا بـ12 نقطة ثم كازاخستان بـ7 واسكتلندا بـ6 نقاط وقبرص خامساً بـ4 نقاط وسان مارينو أخيراً بلا رصيد.

• المجموعة العاشرة: تتصدرها إيطاليا بـ15 نقطة تليها فنلندا بـ12 نقطة ثم البوسنة بـ7 وأرمينيا بـ6 نقاط تليها اليونان بـ4 نقاط وأخيراً ليشتنشتاين بلا رصيد.

احتراماً للتاريخ

نبدأ من العلامة الكاملة التي حققها المنتخب الإيطالي من خلال فوزه الصعب على أرض أرمينيا والذي جاء بفضل ثنائية أندريا بيلوتي وهي الثانية بلباس الآتزوري الذي حقق إنجازاً تاريخياً بتحقيقه 5 انتصارات متتالية للمرة الأولى بتاريخ مشاركاته بتصفيات اليورو وذلك يحسب للمدرب روبرتو مانشيني الذي وصل للفوز التاسع على التوالي (بالتصفيات القارية) منذ تصفيات 2016 والمباراة 35 ضمن الإطار ذاته دون هزيمة منذ الخسارة أمام فرنسا 1/3 في مستهل تصفيات 2008.

وإذا كان الآتزوري حقق فوزه التاسع على التوالي فإن اللاروخا الإسباني حقق فوزه الثالث عشر على التوالي في التصفيات منها خمسة خلال التصفيات الحالية محققاً علامة كاملة علماً أن خسارته الأخيرة كانت أمام سلوفاكيا وسبق للاروخا أن خرج بالعلامة الكاملة خلال تصفيات يورو 2012 (8 انتصارات).

وحقق شياطين بلجيكا الحمر فوزهم الخامس على التوالي للمرة الأولى بتاريخهم مع التصفيات وقد حافظوا على نظافة شباكهم للمباراة الرابعة حيث لم يتلق مرماهم سوى هدف يتيم جاء في المباراة الأولى أمام روسيا، وكان الرقم السابق 4 انتصارات في نسختي 1972 و1984 علماً أنهم لم يخسروا أبداً في تصفيات 1980 (4 انتصارات بعد 4 تعادلات).

وفي المجموعة التاسعة أيضاً حقق المنتخب الروسي فوزاً رائعاً على أرض اسكتلندا وهو الرابع على التوالي بعد الخسارة الأولى من بلجيكا مؤكداً سعيه للمنافسة بإزاحته منافسه الأقوى عن الوصافة ويحسب لفريق المدرب تشيرتشوف أنه عاد بالنتيجة عقب تأخره بهدف.

صفعة قوية

ثأر منتخب الطواحين الهولندية من المانشافت وبالأربعة بعد مباراة مثيرة وجميلة استحق في نهايتها لاعبو المدرب رونالد كويمان النقاط الثلاث رغم تقدم فريق يواكيم لوف بهدف مبكر وأثبت فرانكي دي يونغ الذي سجل باكورة أهدافه الدولية ورفاقه من خلال الأهداف الأربعة أنهم فريق كبير عائد بقوة نحو البطولات العالمية، وتلقى المانشافت خسارته الأولى بالتصفيات بعد تلقيه أربعة أهداف للمرة الأولى رسمياً في أرضه، وسجل الشاب دونيل مولين ابن العشرين عاماً هدفه الدولي الأول في ظهوره الأول، وسجل فينالدوم الهدف الرابع وهو الثاني بمرمى المانشافت على حين أتى الهدف الرابع بالنيران الصديقة عبر جوناثان تاه.

فريق آخر تلقى خسارة أولى بالتصفيات هو البولندي الذي حصد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية قبل أن يسقط على أرض سلوفينيا بهدفين نظيفين بعد مباراة عصيبة سيطر خلالها رفاق ليفاندوفسكي إلا أن الوصول الأكثر نحو المرمى كان لأصحاب الأرض الذين خطفوا المركز الثالث مبدئياً بفارق الأهداف معززين حظوظهم بالمنافسة على إحدى البطاقتين، يذكر أن الهدف الأول لسلوفينيا الذي سجله ألياز سترونا في الدقيقة 35 فك عذرية شباك الحارس فابيانسكي بعد 394 دقيقة منذ بدء التصفيات فحرم البولنديين من مواصلة إنجازهم التاريخي بالوصول إلى المباراة الخامسة بالعلامة الكاملة.

وفي المجموعة ذاتها خرج المنتخب النمساوي بفوز ساحق على ضيفه اللاتفي بسداسية نظيفة مواصلاً صحوته ومسجلاً فوزه الثالث على التوالي بعدما بدأ المشوار بهزيمتين وهو ثاني أعلى فوز للنمسا تاريخياً بالتصفيات، علماً أنه بنتيجة 7/صفر مرتين، الأولى على ليشتنشتاين (1996) وسان مارينو بتصفيات 2000.