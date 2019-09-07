الضابطة العدلية الزراعية تنفذ جولات على الصيدليات للتأكد من عبوات المبيدات

إشارة لما نشرته صحيفة «الوطن» بعددها رقم 3202 تاريخ 31/7/2019 تحت عنوان: «بقرة مصابة بداء الكلب في المسلخ البلدي بالقنيطرة.. أدوية زراعية مغشوشة وعديمة الفاعلية»، نبين الآتي:

فور ورود بقرة بعمر السنة إلى المسلخ البلدي في خان أرنبة وبعد الكشف عليها من قبل الطبيب البيطري المشرف شك بإصابتها بداء الكلب وعلى الفور قام الطبيب بالاستعانة برئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين وبرئيس دائرة الصحة الحيوانية ورئيس دائرة الإنتاج الحيواني وبعد الإجماع على إصابتها بداء الكلب تم إبلاغ مدير الزراعة والذي قام بتأمين مستلزمات إتلافها صحياً حيث تم إعدامها داخل حفرة جهزت مسبقاً وتم دفنها بالحفرة بعمق يمنع الحيوانات الشاردة من نبشها وتم تعقيم السيارة الناقلة لها بشكل فني.

وبما يتعلق بالأدوية الزراعية المغشوشة والعديمة الفاعلية فإن الضابطة العدلية في مديرية الزراعة تنفذ جولات على الصيدليات الزراعية للتأكد من أن عبوات المبيدات مختومة أصولاً وعليها لصاقة نقابة المهندسين الزراعيين وفق الأنظمة والقوانين كما تقوم الضابطة العدلية بجولات مشتركة مع دائرة حماية المستهلك ويتم أخذ عينات مبيدات زراعية للتحليل في المخبر المركزي لوزارة التجارة الداخلية للتأكد من فعاليتها ومطابقتها للمواصفات، وكما يتم استقبال شكاوى الأخوة الفلاحين ويتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة، علماً أن العديد من الأخوة الفلاحين يستخدمون المبيدات الزراعية بشكل غير فني ولغير الآفة الموصى باستخدام المبيد المخصص لها ولا يقومون بزيارة الفنيين للاستشارة والحصول على الرأي الفني الصحيح.

مدير المكتب الصحفي

فايز العسود