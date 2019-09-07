معرض دمشق الدولي يختتم فعالياته بـ1.4 مليون زائر … باصات النقل الداخلي نقلت مليون شخص.. و365 ألفا انتقلوا بالقطار

اختتم معرض دمشق الدولي فعالياته بدورته الـ61 أول من أمس بعدد زوار وصل إلى مليون و462 ألف زائر.

وكشف مدير شركة النقل الداخلي بدمشق وريفها سامر حداد لـ«الوطن» أن باصات الشركة نقلت خلال أيام المعرض بدءاً من اليوم الثاني وحتى آخر أيام المعرض نحو مليون زائر.

وبين حداد أن الشركة كانت قد خصصت 150 باصاً لنقل الزوار من مراكز توزعت في دمشق وريفها إلى مدينة المعارض، مشيراً إلى أن الأيام الثلاثة الأخيرة من المعرض شهدت إقبالاً كبيراً للزوار ما اضطر الشركة لاستخدام العدد الاحتياطي لديها والمقدر بـ40 باصاً إضافياً إلى جانب الباصات التي خصصتها الشركة لنقل الزوار بشكل أساسي.

وأكد حداد أن عملية نقل الزوار بباصات الشركة استمرت حتى ساعات متأخرة ليلاً بشكل يومي، إلا أنه في اليوم الثامن والتاسع والعاشر من أيام المعرض استمر العمل حتى الساعة الثانية صباحاً, مشيراً إلى أن الخدمة التي قدمتها الشركة أيضاً تضمنت تأمين خدمة نقل زوار المعرض بواسطة القطار من مراكز الانطلاق المحددة للباصات إلى محطة القدم، كما قامت بنقل الركاب من محطة المعارض للوصول باتجاه المعرض.

وبين مدير الشركة وجود بعض المناطق التي لم تكن مخدمة بالباصات لنقل الــزوار مثــل بعــض المناطــق في الريف الدمشقي كالحسينية والأشرفية، مضيفاً: لذلك جرى العمل من خلال باصات الشركة على إعادة الزوار إلى وجهتهم في تلك المناطق البعيدة.

بدوره بيّن مدير فرع دمشق للخطوط الحديدية رضوان تكريتي أن عدد الزوار الذين نقلهم قطار معرض دمشق الدولي المنطلق من محطة القدم وصل حتى آخــر أيام المعــرض إلى أكثر من 365 ألف راكب، وذلك عبر 310 رحلات، وذلك بمعدل رحلة كل 45 دقيقة من محطتي القدم والمعارض في آن واحد.

ونفى تكريتي وجود أي عقبات في عملية النقل، مضيفاً: الأمور جرت بشكل سلس ولم يحدث ما يعكر صفو الرحلات، منوهاً بعدم وصول أي شكوى بخصوص عملية النقل.