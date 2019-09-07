عربي ودولي

إيران تحتجز سفينة جديدة في مياه الخليج على متنها 12 بحاراً

| الميادين - مهر

الأحد, 08-09-2019

أعلنت إيران، أمس أن قواتها البحرية أوقفت سفينة أجنبية في مياه الخليج، بتهمة تهريب وقود، واحتجاز 12 بحاراً من الجنسية الفلبينية.
وذكر التلفزيون الإيراني أن إيران أوقف سفينة تهريب وقود تحمل 283 ألفاً و900 لتر من الوقود المهرب عند سواحلها.
وأضافت إنه «تم اعتقال من كان على متن السفينة، وهم 12 شخصاً من الجنسية الفلبينية، ويتم التحقيق معهم لتقديهم إلى القضاء».
وكان حرس الثورة، أعلن الأربعاء الماضي، أنه احتجز 7 قوارب صيد، واعتقل 24 أجنبياً كانوا على متنها قرب ميناء جاسك في خليج عمان.
وأكد حرس الثورة، في بيان له، أن «قوارب الصيد انتهكت القوانين الخاصة بالصيد واقتربت من السواحل الإيرانية أكثر من المسافة القانونية»، مشيراً إلى «مصادرة 222 طناً من الأسماك كانت على متن القوارب المذكورة»، وذلك حسب وكالة «مهر» الإيرانية.
وفي وقت سابق، قال التلفزيون الرسمي الإيراني: إن طهران ستطلق سراح 7 من أفراد طاقم الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو التي احتجزت في 19 تموز الماضي.

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