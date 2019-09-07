برجك اليوم – الأحد 08 أيلول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان قد تضايقك حملة شرسة ضدك ممن حولك غالباً في العمل وقد تمتد إلى أمورك الشخصية، وهذا يتطلب معالجة نفسية لك ولمن حولك فلا تصب جام غضبك عليهم فأنت مشوش الذهن.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تسهل الاتصالات ويكبر الحظ في المجال المهني أو العائلي لتستطيع اجتياز الصعب أو تتعرف على أصدقاء جدد يفيدونك في أعمالك، المحيط يدعم اختياراتك وقراراتك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أهم ما في هذا الشهر مساعدات الأصدقاء والمدح الذي يوصلك إلى ما تتمنى، والسمعة الحسنة هي مصدر سعادتك فاستفد من وقتك ومن طاقتك لأنها ستمنحك الأفراح.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز قد يظهر عائق يخص عملك لكن ثقتك بنفسك ودبلوماسيتك ستجعلك تتغلب عليه، فقد يضايقك التأجيل اليوم لمواعيد وضعت آمالاً عليها، حاول ألا تبعثر جهودك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب انتبه من نوبات الكسل أو فقدان الطاقة وقد تشعر أنك تود أن تجلس بمفردك أو أنك كسول، فضع أمامك جدولاً لإكمال مهامك وتغلب على إحساسك بأنك تستطيع عمل المهام في أي وقت.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول تفرض آراءك وقناعاتك وتكون القائد الموجه وربما يأتي إليك الأصدقاء لطلب المعونة، تزداد رغبتك في التعبير عن نفسك بحرية وقد تعرف حوارات صاخبة أو نقاشات مفيدة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول الأمور الشخصية تسبب لك قلقاً وقد تشعر أن لا أحد ممن حولك يستطيع فهمك أو دعمك، فأنت تقلل من المخاطر المالية والمهنية، حاول أن ترتب أمورك الشخصية.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني تأتيك أكثر من مكالمة تجلب لك السعادة وتشغلك عن أمور ضرورية كزيارة أو تواصل، فاليوم للمواعيد ولارتباطات عائلية فأنت مقبل على فترة أحداث جميلة بعد فترة توتر.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول الأمور المالية تحمل القلق ولن يكون جمعها سهلاً وقد تؤجل بعض المواعيد المالية أو مالاً توقعت أن يأتيك وقد يتأخر أو تتضايق من مستلزمات طارئة لا تجدها ضرورية.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنت تلغي تعودك على بعض الأمور لتتعود على أخرى أكثر جدوى لظروف جديدة تعيشها، وتفكر بوضع أسس وركائز للنجاح فأنت كائن تكره الفشل ولا تقبل التراجع.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط ربما تقلقك علاقة جديدة أنت لست مطمئناً لشكلها أو شخص لا تعرف عنه الكثير، فالانفعال والتسرع سيحملان لك قلة ثقة من حولك، فاحرص من الوهم ومن مشاريع وهمية.