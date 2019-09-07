مساعدات أممية جديدة للركبان ضمن خطة لإجلاء من تبقى فيه

أعلنت الأمم المتحدة إرسالها بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري قافلة مساعدات غذائية إلى المحتجزين في «مخيم الركبان»، وذلك في إطار خطتها لتسهيل إجلاء المدنيين الذين ما زالوا فيه.

وأعلنت الأمم المتحدة، أنه تم إرسال مساعدات إنسانية الجمعة إلى مخيم الركبان، قرب الحدود الأردنية، وذلك للمرة الأولى منذ شباط الفائت.

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة هيدن هالدرسون، أن الأمم المتحدة بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر السوري، ستوزع المساعدات الغذائية على 15 ألف شخص خلال خمسة أيام.

وبيّن أن الوضع الإنساني في الركبان لا يزال حرجاً، مشيراً إلى أن المساعدات من شأنها توفير احتياجات النازحين لمدة 30 يوماً.