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نائب أردني لحكومته: تجاوزوا قراركم بوقف التجارة مع سورية

| الوطن - وكالات

الأحد, 08-09-2019

طالب النائب في البرلمان الأردني خالد أبو حسان، حكومة بلاده بتجاوز قرارها بشأن وقف التجارة مع سورية.
ونقلت وكالة «عمون» عن أبو حسان، مطالبته للحكومة الأردنية بتسريع وتيرة تنفيذها للاتفاق الذي وعدت به وجهاء مدينة الرمثا والبحارة والحكومة، وذلك بإقرار نظام جمركي خاص بـ«البحارة» للتجارة مع سورية، من خلال معبر «نصيب- جابر» على الحدود السورية الأردنية، وكذلك لتجاوز القرار الرسمي القاضي بوقف التجارة بين الأردن وسورية.
وذكر أبو حسان، أن أبرز ملامح النظام الجمركي: تسهيل دخول البضائع الشخصيّة من ألبسة وأغذية ومواد تموينيّة، والفواكه وبصورة شرعية، وذلك لرفع المعاناة عن أهل الرمثا جراء إغلاق الحدود طوال السنوات الثلاث الماضية.

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