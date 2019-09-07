زيود لـ«الوطن»: استردت لجنة سوء الاستخدام مبالغ كبيرة … أطباء استخدموا بطاقات تأمين لمرضى دون علمهم

كشف مدير التأمين الصحي في المؤسسة العامة السورية للتأمين نزار زيود عن ضبط الكثير من حالات سوء الاستخدام لبطاقة التأمين وإحالتها إلى لجنة سوء الاستخدام في المؤسسة، مؤكداً أن اغلبها بحق أطباء لقيامهم بمخالفات كإدخال رقم البطاقة من دون علم المؤمن له أو لقيامهم بكتابة أدوية زيادة على احتياج المريض.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد زيود أنه تم اتخاذ عقوبات بحق مقدمي الخدمة المخالفين منها الإيقاف عن تقديم الخدمة والفصل من الشبكة، إضافة لاسترداد المبالغ عن الشهر المرتكب فيه المخالفات عن شركات إدارة النفقات الطبية.

وأضاف زيود: وبالنسبة للمؤمن لهم المخالفين تم إيقاف بطاقاتهم وإعلام مديرية الرقابة الداخلية في الجهة التي يعمل لديها وفي بعض الحالات التي كانت المخالفات واضحة ومثبتة تمت إحالتها للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

واعتبر زيود أن تشكيل لجنة لسوء الاستخدام قلل من حالات تلاعب مزودي الخدمة الذين يعتبرونها استفادة مشروعة، مؤكداً أن اللجنة استردت مبالغ كبيرة من الأطراف ممن أساؤوا الاستخدام.