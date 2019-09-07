مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لـ«الوطن»: دعم شحن عقود المعرض بنسبة 100 بالمئة

أكد مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إبراهيم ميده لـ«الوطن» أنه تم إقرار آلية دعم شحن الصادرات للعقود المبرمة على هامش معرض دمشق الدولي الذي اختتمت فعالياته الجمعة الماضية بعد الموافقة على اقتراحات اللجنة الاقتصادية، موضحاً أنها تضمنت دعماً بنسبة 100 بالمئة من قيمة الشحن لكافة عقود التصدير الموقعة براً وبحراً.

وفيما يتعلق بآلية ضبط عملية منح الدّعم للعقود، أكد ميده أن التلاعب بقيمة الصادرات ورفعها خلافاً للواقع للاستفادة من دعم الشحن مستحيلة، كما أن قيمة الصادرات ستكون محددة وفق الأسعار التأشيرية وبالتالي الآلية مضبوطة.