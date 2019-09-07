الأولى

مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لـ«الوطن»: دعم شحن عقود المعرض بنسبة 100 بالمئة

| الوطن

الأحد, 08-09-2019

أكد مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إبراهيم ميده لـ«الوطن» أنه تم إقرار آلية دعم شحن الصادرات للعقود المبرمة على هامش معرض دمشق الدولي الذي اختتمت فعالياته الجمعة الماضية بعد الموافقة على اقتراحات اللجنة الاقتصادية، موضحاً أنها تضمنت دعماً بنسبة 100 بالمئة من قيمة الشحن لكافة عقود التصدير الموقعة براً وبحراً.
وفيما يتعلق بآلية ضبط عملية منح الدّعم للعقود، أكد ميده أن التلاعب بقيمة الصادرات ورفعها خلافاً للواقع للاستفادة من دعم الشحن مستحيلة، كما أن قيمة الصادرات ستكون محددة وفق الأسعار التأشيرية وبالتالي الآلية مضبوطة.

مقالات ذات صلة

الأحد, 08-09-2019

واصلت ردها على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي … طهران تشغل أجهزة طرد متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم

الأحد, 08-09-2019

الأهالي بريف دير الزور الشمالي انتفضوا بوجه ممارساتها … تعزيزات جديدة لـ«قسد» من الدنمارك.. وأميركا ترحب!

الأحد, 08-09-2019

برعاية الرئيس الأسد.. ملتقى نقابي عمالي دولي للتضامن مع سورية في مواجهة الحصار والإرهاب

الأحد, 08-09-2019

مساعدات أممية جديدة للركبان ضمن خطة لإجلاء من تبقى فيه

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock