فيلم «دم النخل» لنجدة أنزور في عرض خاص للإعلاميين

يقدم المخرج السوري الكبير نجدت أنزور فيلمه «دم النخل» في عرض أول مخصص للإعلاميين في السادسة من مساء اليوم في دار الأسد للثقافة والفنون.

ويتناول الشريط بطولات الجيش العربي السوري في تطهير مدينة تدمر من الإرهاب وللأيام الأخيرة من حياة عالم الآثار الشهيد خالد الأسعد الذي أعدمه تنظيم «داعش» الإرهابي.

ويأتي هذا الفيلم في سلسلة أعمال المبدع أنزور في توثيق سنوات الحرب والدمار التي جاءت بالويلات على الحضارة السورية والإنسان السوري.

الفيلم من تأليف ديانا كمال الدين أنزور ومشاركة نخبة من نجوم الدراما والسينما السورييين.