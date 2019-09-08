غاب الهداف فخسر المجد!

بعد ثلاثة تعادلات ودية كانت مع الجيش والفتوة والنواعير ألحق الاتحاد الحلبي الخسارة الأولى بفريق المجد ضمن سلسلة مبارياته التجريبية لدوري أندية الدرجة الأولى في المباراة الودية التي استضافها ملعب تشرين بدمشق عصر أمس الأول رغم إقرارها سابقاً في ملعب الجلاء!

الاتحاد من جهته قلب تأخره بهدف إلى فوزه بهدفين سجلهما له القادم الجديد من الوثبة أنس بوطة من ضربة جزاء في الشوط الأول وعبد اللـه نجار هدف التقدم في الشوط الثاني، على حين سجل المجد هدفه الوحيد في الربع ساعة الأولى من المباراة التي غاب عنها هدافه الأول رجا رافع الذي منحه مدربه إجازة لثلاثة أيام غادر بها رجا إلى اللاذقية للسياحة والاصطياف برفقة عائلته وسيلتحق بعدها بمعسكر فريقه المقرر إقامته سابقاً في طرطوس، مع الإشارة هنا إلى أن مدرب رجال المجد الكابتن جمال درويش طلب إقامة مباراة ودية لفريقه مع. فريق الساحل خلال أيام معسكره في طرطوس لكن الكابتن عساف خليفة اعتذر بكل لباقة عن تلبيتها لضيق الوقت وضغط المباريات الودية التي لعبها فريقه وكان آخرها مع فريقي جبلة والمحافظة وإثر ذلك فإن الدرويش سيعوض بلقاء يسعى لتأمينه مع رجال مصفاة بانياس الذي يلعب ويستعد هو الآخر لدوري أندية الدرجة الأولى على أن يلعب بعدها في الشام مباراته الإعدادية الأخيرة مع جاره الشرطة على الأغلب حسب تصريحات الدرويش الذي بدا راضياً عن الأداء الجيد الذي قدمه فريقه في مباراة أمس الأول أمام ضيفه الحلبي صاحب التعاقدات الضخمة على حد تعبيره وقد نجح رجاله في خلق عدة فرص سانحة للتسجيل لكنها افتقرت للاستغلال والنهايات السعيدة.

وفي كل الأحوال التجربة مع الاتحاد كانت مفيدة ومطمئنة والأداء يتطور مباراة بعد أخرى مع اقتراب موعد انطلاق منافسات دوري أندية الدرجة الأولى مطلع شهر تشرين الأول القادم.