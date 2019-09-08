بطولة القسم من جديد

تنطلق فعاليات بطولة القسم والنصر لكرة السلة للسيدات بالسويداء يوم الخميس 12/9/2019 بنسختها الثالثة عشرة بمشاركة ستة أندية هي:

العربي، الحرية، حطين، تشرين، قاسيون، الأشرفية، حيث تلعب الفرق فيما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة ويتم تكريم الفرق الثلاثة الأولى حسب عدد النقاط.

ويلتقي افتتاحاً العربي مع الحرية 13.30 تليها مباراة تشرين مع حطين 16.00 ثم قاسيون مع الأشرفية مع 18.00.

وفيما يلي السجل الكامل لدورة القسم:

الدورة الأولى /2002

شارك فيها /4/ فرق: الحرية، الثورة، إزرع، منتخب السويداء (النادي العربي).

1- الحرية، 2- الثورة، 3-السويداء.

الدورة الثانية /2003

شارك فيها /6/ فرق: الوحدة، الثورة، منتخب لبنان، الأرثوذكسي وأرينا الأردنيين، منتخب السويداء.

1-منتخب لبنان، 2-أرينا الأردني، 3- الوحدة. وحل منتخب السويداء خامساً.

الدورة الثالثة / 2004

شارك فيها /8/ فرق: الحرية، الثورة، الأهلي وسبورتينغ من مصر، الرياضي وأرينا الأردنيين، الرياضي اللبناني، منتخب السويداء.

1- سبورتينغ، 2- الحرية، 3-الأهلي وجاء منتخب السويداء سادساً.

الدورة الرابعة /2005

شارك فيها /6/ فرق: الحرية، الثورة، الأهلي وسبورتينغ من مصر، الأرثوذكسي الأردني، منتخب السويداء

1- سبورتينغ، 2-الحرية، 3- الأهلي وجاء منتخب السويداء سادساً وأخيراً.

الدورة الخامسة /2007

شارك فيها /6/ فرق: الحرية، الجلاء، الأرثوذكسي والرياضي الأردنيين، الشارقة الإماراتي، منتخب السويداء.

1- منتخب السويداء، 2- الجلاء، 3- الأرثوذكسي.

الدورة السادسة /2008

شارك فيها /8/ فرق: الإنترانيك اللبناني، الأرثوذكسي الأردني، لجنة المرأة القطرية، منتخب ناشئات سورية، الفتاة الكويتي، منتخب الكويت، عينكاوا العراقي، منتخب السويداء.

1- الإنترانيك اللبناني، 2- منتخب السويداء، 3-الأرثوذكسي.

الدورة السابعة /2009

يشارك فيها /7/ فرق: منتخب لبنان، الأهلي وسبورتينغ من مصر، الأرثوذكسي الأردني، الفتاة الكويتي، الجلاء السوري، منتخب السويداء.

الدورة الثامنة: 2010

شارك فيها /7/ فرق: منتخب قطر، الرياضي والانترانيك (لبنان)، منتخب سورية (أ)، منتخب سورية ب، منتخب السويداء.

نال لقبها نادي الانترانيك وحل الأرثوذكسي الأردني وصيفاً ومنتخب سورية (أ) ثالثاً.

الدورة التاسعة: 2013

كانت تنشيطية محلية لفرق المحافظة وأقيمت بمباراة واحدة جمعت العربي والأشرفية في إطار ودي.

الدورة العاشرة: 2014

شارك فيها /4/ فرق ونال لقبها منتخب السويداء.

1- منتخب السويداء 2- الثورة 3- الساحل 4- الأشرفية.

وكانت تنشيطية محلية لفرق المحافظة وأقيمت بمباراة واحدة جمعت العربي والأشرفية في إطار ودي.

الدورة الحادية عشرة: 2015

شارك فيها /7/ فرق: الثورة – السلمية – الأشرفية قاسيون- بردى – العربي – عرى.

ونال لقبها فريق الثورة تلاه قاسيون وحل السلمية ثالثاً على حساب الأشرفية.

الدورة الثانية عشرة: 2016

شارك فيها /5/ فرق: العربي، عرى، الكفر، القريا، لاهثة.

ونال لقبها فريق العربي تلاه عرى وحل الكفر ثالثاً على حساب القريا.