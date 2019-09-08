شؤون محلية

أعمال معالجة الانهيارات على مجرى الغمقة على عاتق الوحدة الإدارية

الإثنين, 09-09-2019

إشارة لما نشر نبين الآتي:
تضمن كتاب وزير الموارد المائية رقم 2052/ص- فا/4/1 تاريخ 5/8/2019 الموجه إلى الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والمرسل صورة عنه إلى وزير الإدارة المحلية والبيئة أنه بناء على محضر الاجتماع النهائي للجنة القرار رقم 526 تاريخ 20/3/2003 المكلفة حصر مهام كل من وزارة الري «الموارد المائية حالياً» والمديريات التابعة لها في المحافظات ومهام المجالس البلدية في المحافظات والمتعلقة بتنظيم المجاري المائية وحمايتها ومنع التعديات عليها والتي خلصت إلى: «تتولى وزارة الإدارة المحلية ممثلة بمجالس المدن والبلدات والبلدات ضمن الحدود الإدارية لها المهام المتعلقة بتنظيم المجاري المائية وتنظيم استثمارها وصيانتها ومنع التعديات عليها وما يماثل ذلك من المهام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما قانون الإدارة المحلية».
وهذا ما تم التأكيد عليه من وزير الإدارة المحلية في حينه بالكتاب رقم 2075/ب/62 تاريخ 20/6/2003 والمعمم على المحافظات كافة.
وعليه فإن الأعمال المطلوبة لمعالجة الانهيارات الحاصلة على مجرى نهر الغمقة لكونها تقع ضمن المخطط التنظيمي لمحافظة طرطوس فإن تنفيذها يقع على عاتق الوحدة الإدارية المعنية مع استعداد الوزارة لتقديم المساعدة الفنية اللازمة مشيراً إلى عدم توافر اعتمادات لمثل هذه الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية لوزارتنا والجهات التابعة لها.

مدير الموارد المائية في محافظة طرطوس
المهندس عيسى يوسف حمدان

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