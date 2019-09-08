250 ألف مريض راجعوا مشفى المجتهد.. و7 آلاف أجروا عمليات جراحية

بين مدير عام مشفى دمشق «المجتهد» محمد هيثم الحسيني لـ«الوطن» أن المشفى قدم 1.7 مليون خدمة طبية منذ بداية العام وحتى تاريخه في مختلف الأقسام والتخصصات الموجودة في المشفى من خلال الكادر وعلى مدار الساعة لتأمين جميع الخدمات العلاجية للمرضى.

وبيّن الحسيني أن عدد المرضى الذين راجعوا المشفى بلغ نحو 250 ألف مريض، وبلغ عدد جلسات غسيل الكلى أكثر من 4 آلاف جلسة، وعدد مراجعي الإسعاف بلغ 150 ألف مراجع، وتجاوز عدد العمليات الجراحية المجراة خلال الفترة ذاتها أكثر من 7 آلاف عملية، وعدد الحالات المصورة بالرنين أكثر من 1000 حالة، وعدد مرضى القسطرة القلبية أكثر من 1000 مريض، وعدد مراجعي العيادات 140 ألفاً، ومجموع التحاليل المخبرية 800 ألف تحليل، لافتا إلى أن المخبر الإسعافي استقبل 400 ألف حالة، والعناية المشددة استقبلت 800 حالة منذ بداية العام.

ولفت مدير عام المشفى إلى أن البناء الإسعافي الجديدة في مراحله الأخيرة للتسليم من المتعهد للبدء بالعمل عند تأمين التجهيزات والمواد اللازمة من المشفى على أن تقدم بعدها الخدمات اللازمة، علما أن المشفى الإسعافي سيرفد بأحدث التقنيــات وبطاقــة استيعابية تصل لـ2000 مريض يومياً، أي ضعف القدرة الاستيعابية في القسم الإسعافي لمشفى المجتهد.

مع تجهيز المبنى بعيادات الفرز والجراحات الإسعافية وكل ما يحتاجه القسم الإسعافي، علماً أن الكادر الطبي والتمريضي موجود، مبيناً أن التكلفة الإجمالية تصل إلى مليار ليرة سورية.

وحسب الحسيني يخفف المشروع الضغط على مختلف الأقسام، مع تأمين 20 غرفة عمليات و3 غرف عناية إسعافية وغرف لعزل المرضى والتصوير الشعاعي، وإسعاف الأطفال والداخلية والقلبية والجراحات بأقسامها، بمكان أوسع وطاقة استيعابية أكبر.

وأشار إلى أن العيادة الخارجية تستقبل المرضى المراجعين لقسم العيادات الخارجية لإجراء الفحص السريري ومعالجة ومتابعة الحالة بشكل دوري وكذلك تجرى فيها الاستشارات القلبية لتحضير المرضى للعمل الجراحي حيث تستقبل زهاء 40 مريضاً يومياً وتقدم خدماتها خلال الدوام الرسمي، مع وجود إيكو القلب للمرضى الخارجيين بمعدل 20 مريضاً يومياً وكذلك تخطيط القلب للمرضى الخارجيين بمعدل 50 مريضاً يومياً.