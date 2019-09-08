عربي ودولي

دعم اقتراح انتخابات مبكرة في الجزائر

| النهار الجزائرية - روسيا اليوم

الإثنين, 09-09-2019

أكد الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، أن مقترحات «الهيئة الوطنية للوساطة والحوار» تعد «ضمانات كافية» لتنظيم انتخابات رئاسية.
وقال بن صالح بعد استقباله أعضاء الهيئة التي يقودها كريم يونس، إن هناك تقاربا في وجهات النظر حول تنظيم رئاسيات «في أقرب الآجال».
وشدد الرئيس، وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي، على أن الدولة ستفي بما تعهدت به من عدم التدخل في مسار الحوار بين القوى السياسية ولجنة الحوار.
واستقبل بن صالح، في وقت سابق من أمس، أعضاء «الهيئة الوطنية للوساطة والحوار» التي قدمت له تقريرها الخاص عن لقاءاتها مع الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني.

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