المقداد مستقبلاً عبد الهادي: نقف مع فلسطين قلباً وروحاً

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، أن سورية تقف مع فلسطين قلباً وروحاً، من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافه في العودة، وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة. واستقبل المقداد أمس مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، وبحسب بيان صحفي تلقته «الوطن» من الأخير، فإن النقاش تطرق إلى «سبل التصدي المشترك لمحاولات تمرير صفقة القرن»، ونقل البيان عن المقداد تأكيده أن هذه المحاولات «ستفشل بسبب إصرار الشعب الفلسطيني وقيادته على رفضها» وأن «سورية تقف ضد أي طرف يضعف نضال الشعب الفلسطيني».

من جهته وضع عبد الهادي المقداد بصورة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وأكد على العلاقات المتينة التي تربط البلدين، مشدداً على وقوفهما في خندق واحد في مواجهة الإرهاب، وقال: «نحن سعداء بانتصارات سورية، خاصة في إدلب، ونعبر عن ارتياحنا لمستوى العلاقات والتعاون بيننا».

وفي موضوع متصل، كشف المقداد على هامش مؤتمر نقابي دولي استضافته دمشق أمس، أن النظام التركي أدخل 300 ألف إرهابي إلى سورية، والنظام السعودي اعترف بتقديم 37 مليار دولار لدعم الإرهاب في سورية.