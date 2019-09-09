معرض الباسل للإبداع والاختراع بالتزامن مع الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي … طاقات وإبداعات سورية في معرض الباسل للإبداع والاختراع بالتزامن مع الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي

نجاح كبير ولافت سواء في عدد الاختراعات والإبداعات المشاركة أو من خلال نوعية هذه الإبداعات التي انطلقت من حاجات المواطنين لاقته الدورة التاسعة عشرة لمعرض الباسل للإبداع والاختراع التي أقيمت برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، وبتنظيم من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، جمعية المخترعين السوريين، هيئة التميز والإبداع والهيئة العليا للبحث العلمي، و بشراكة استراتيجية مع شركة سيريتل ورعاية ماسية من شركة سما الشام من 31 آب لغاية الخامس من أيلول على أرض مدينة المعارض بدمشق بالتزامن مع الدورة الـ 61 لمعرض دمشق الدولي.

حضر حفل اختتام الدورة التاسعة عشرة للمعرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف الذي أكد حرص الحكومة على تقديم مختلف أشكال الرعاية والدعم للبحث العلمي وللمخترعين والمبدعين ولكل عمل يساهم في تطوير مسيرة البناء والإعمار وفي النهوض بقطاعات سورية لتعود كما هي درة الشرق وملتقى الحضارات الإنسانية والعلمية.

في حين أشار ممثل الاتحاد الدولي للمخترعين مسعود تاج فاكش في كلمته إلى أن إنجازات السوريين المبدعين جديرة بالاهتمام مبيناً أن مشاركة الاتحاد بمعرض الباسل تهدف إلى دعم قدرات الاختراع السورية وقدرات المرأة والأطفال والإنجازات البحثية للشباب السوريين الجامعيين في الإبداع والاختراع في جميع أنحاء العالم.

كما حضر حفل تكريم المشاركين وتوزيع الجوائز سفير العراق في سورية سعد محمد رضا الذي شاركت دولته من خلال جمعية المخترعين العراقيين بثمانية اختراعات ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، إضافة إلى رئيس اتحاد شبيبة الثورة معن عبود وعدد كبير من المهتمين ووجوه المجتمع.

شركة سيريتل دعمت موظفيها ليشاركوا في هذه الدورة من معرض الباسل للإبداع والاختراع من خلال اختراعين أحدهما للشابة ﺃﻭﺳﻜﺎﺭ ﺟﻮﺭﺝ ﺿﺎﺣﻲ التي ابتكرت ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﻌﻲ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ، فيما الاختراع الثاني للشاب مؤيد محمد يحيى ترو وهو روبوت الاستكشاف الذي يقوم باستكشاف المناطق البعيدة أو التي يصعب على العنصر البشري الوصول إليها مثل مناطق الحرائق أو الأماكن الضيقة والأنفاق الأرضية بحيث يسهم هذا الاختراع في مساعدة قوات الدفاع المدني في مهامهم.

أما الفكرة الجديدة التي تضمنتها دورة المعرض التاسعة عشرة والتي قدمها قسم الإبداع والابتكار في شركة سيريتل، مسابقة تتيح للزوار فرصة طرح أفكارهم الإبداعية في مختلف المجالات.

أكثر من 387 إبداعاً واختراعاً لـ 827 مشاركاً من مختلف الجهات الرسمية والجامعات الحكومية والخاصة واتحاد شبيبة الثورة والطلائع وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة البحوث الزراعية وجمعية المخترعين عرضت للزوار والمهتمين كُلّ ما هو جديد ومبتكر، بالإضافة لمشاركات عربية أثرت المعرض وأكدت أن سورية ستبقى نبض الحياة بكل ما فيها من جمال وقوة.