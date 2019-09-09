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القهوة تحمينا من مرض مؤلم

| وكالات

الثلاثاء, 10-09-2019

كشفت دراسة أجراها مستشفى جامعة كوبنهاغن في الدنمارك، أن تناول 6 فناجين أو أكثر من القهوة يومياً يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالحصى في المرارة. ويقلل الاستهلاك المرتفع للقهوة من فرص الإصابة بالمرض المؤلم بنسبة 23 بالمئة، مقارنة بعدم استهلاك الكافيين على الإطلاق.
وحلل الباحثون البيانات الرسمية للصحة ونمط الحياة بين 104 آلاف و500 بالغ، توبعت حالاتهم 13 عاماً.
ووجدوا أن شرب فنجان واحد من القهوة قلل من خطر الإصابة بالحالة المسماة GSD، بنسبة 3 بالمئة، ولكن التأثير الأكبر نتج عن شرب عدة فناجين قهوة يومياً. وحصوات المرارة عبارة عن كتل من مواد صلبة، تتشكل في المرارة، ويمكن أن تشبه حبيبات الرمل أو الحصى الكبيرة، حيث تتشكل من مواد كيميائية في «الصفراء»، ويمكن أن تتكون من مجرد الكوليسترول ومزيج من الكالسيوم وصباغ من خلايا الدم الحمراء.
وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً للحالة هذه، ألم البطن الحاد الذي يستمر لمدة 8 ساعات.

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