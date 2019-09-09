رياضة

تغييرات واعتراض على مكان السوبر

| حمص- هاني سكر

الثلاثاء, 10-09-2019

يواصل الوثبة استعداداته للموسم الجديد الذي سينطلق يوم السبت المقبل حين يواجه فريق الجيش بنهائي كأس السوبر وتحيط بالفريق طموحات كبيرة لتقديم موسم مميز قياساً إلى ما قدمه ببطولة الكأس بالموسم الماضي.
وتحدث سباعي خلال البث المباشر عن العديد من المشاكل أبرزها انتقال أنس بوطة للاتحاد مؤكداً عدم شرعية هذه الصفقة بسبب توقيع اللاعب سابقاً لعقد مع الوثبة يلزمه باللعب معه في الموسم الجديد نافياً أن يكون النادي قد أعطاه أي براءة ذمة جديدة.
وأعلن النادي مؤخراً عن التعاقد مع المهاجم مروان صلال بعد فسخ عقد الأخير مع الاتحاد حيث من المنتظر أن تكون هذه آخر صفقات النادي قبل بداية الموسم.
بالمقابل أبدى اللاعب علي سعيد استغرابه بعد إبلاغه بفسخ عقده مع النادي بعد شهرين فقط من ضمه قادماً من نادي الساحل وأشار سعيد إلى مشاركته بخمس مباريات ودية وحصوله على إشادة الكادر الفني فيها قبل ساعتين فقط من فسخ عقده.
وعلى صعيد المباريات الودية تعرض الوثبة لهزيمة من الطليعة بهدف وحيد بعد أيام فقط من فوزه على الفتوة برباعية نظيفة.
وكان اتحاد الكرة قد اختار إقامة اللقاء في دمشق عند الساعة الرابعة ظهراً لكن إدارة الوثبة طالبت بنقل المباراة للاذقية ولعبها مساءً على الأضواء الكاشفة معتبرة أن هذا سيتسبب بزيادة الحضور الجماهيري والالتزام بمبدأ التكافؤ بالفرص.

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