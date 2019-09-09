1931 «دورية» تموين أحالت 57 تاجراً إلى القضاء وأغلقت 187 محلاً خلال آب

بلغ إجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة وضبوط العينات المسحوبة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات خلال شهر آب الماضي 3315 ضبطاً، أي بوسطي يزيد على 110 ضبوط يومياً.

وفي تفاصيل تقرير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (حصلت «الوطن» على نسخة منه) بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة 2565 ضبطاً، وذلك وفق القانون 14، على حين بلغ عدد ضبوط العينات المسحوبة للتحليل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات 750 عينة، منها 171 عينة مخالفة و295 عينة مطابقة و284 عينة قيد التحليل.

وبلغ عدد الإغلاقات للفعاليات التجارية 187 إغلاقاً، وعدد التجار وأصحاب المحال الذين تمت إحالتهم موجوداً على القضاء المختص 57 تاجراً، خلال شهر آب الماضي، وتم تسيير 1931 دورية لجهاز حماية المستهلك، إذ تمت تسوية وضع 1323 ضبطاً، وذلك وفق المادة 23 من القانون 14 بحيث بلغت القيمة الإجمالية للتسوية أكثر من 33 مليون ليرة سورية.

وفي تفاصيل المخالفات، فقد بلغ عدد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار 1106 مخالفات، ومخالفات الفواتير 459، ومخالفات المواد مجهولة المصدر 18 مخالفة، أما مخالفات الامتناع عن البيع فقد تم تسجيل مخالفتين فقط، ومخالفات البيع بسعر زائد 156 مخالفة، ومخالفات بدل الخدمات 203 مخالفات، ومخالفات المواصفات 73 مخالفة، والغش في البضاعة بلغت 48 مخالفة.

أما فيما يتعلق بالاتجار بمواد مدعومة من الدولة فقد بلغت 306 مخالفات، موزعة إلى 216 مخالفة في مادة الدقيق التمويني، و90 مخالفة لمواد المحروقات، وفي مخالفات اللحوم فقد بلغت 89 مخالفة للحوم الحمراء والبيضاء.

كما تم تنظيم خمس مخالفات للاتجار بمواد الإغاثة، و27 مخالفة للمواد منتهية الصلاحية، و73 مخالفة متفرقة، ليكون إجمالي عدد المخالفات 2565 مخالفة خلال شهر آب الماضي.