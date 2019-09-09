طهران ترد على بولتون: لا وجود لأي نشاط نووي سري لدينا … سلامي: إيران لا تعرف الاستسلام ولا المساومة

أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي إخفاق خطط الأعداء في استهداف إيران والنيل منها، مشدداً على أن طهران لا تعرف الاستسلام أو الهزيمة والمساومة.

وقال سلامي في كلمة إن الأعداء اليوم في تراجع وهزيمة أمام نهضة إيران وذلك بفضل قوتها وامتلاكها السلاح المتطور، مشيراً إلى أن العدو يدرك أنه خسر المواجهة وأن طهران لا تعرف الهزيمة والتراجع وتتطلع إلى التطور والرقي.

وأكد أن المقاومة والصمود هما السبيل لحل المشكلات، مبيناً أن الأعداء عبؤوا كل طاقاتهم ضد إيران إلا أن صمود الشعب الإيراني فرض عليهم التراجع وجعلهم يفقدون التركيز.

بدوره قال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران الشيخ أحمد خاتمي أن هدف الولايات المتحدة من اقتراح التفاوض مع إيران هو فرض مطالبها على الشعب الإيراني، مشدداً على أنه ليس بالإمكان الثقة بواشنطن ونواياها.

بدوره قال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي، إن الوكالة ليست تابعة لأميركا ليحدد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون زيارات مسؤوليها، نافياً وجود نشاط نووي سري إيراني.

وأكد أبادي، في تغريدة له عبر صفحته الخاصة على «تويتر» أمس أن زيارة المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا إلى طهران تأتي في إطار التعامل والتعاون المعمول به بين إيران والوكالة الدولية.

ورفض مندوب إيران مزاعم بوجود أنشطة سرية نووية إيرانية، مؤكداً أن زيارة فيروتا ليست ضمن جدول أعمال خاص كما يتمناه بولتون، بل تم التباحث خلالها، بشأن التعاون للتحقق من تطبيق الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 والبروتوكول الإضافي واتفاقية الضمانات الشاملة.

واعتبر أبادي أن أي محاولات للإخلال وحرف التعاون البناء والنشاط مع الوكالة الدولية وممارسة الضغوطات العبثية عليها، تعد عملاً تخريبياً وسيواجه بإجراءات مناسبة من قبل إيران.

وجاء كلام أبادي رداً على تغريدة لبولتون قبيل زيارة فيروتا إلى طهران، قال فيها: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت مجلس المحافظين لديها بأن إيران ربما تخفي مواد وأنشطة نووية، مضيفاً إن الولايات المتحدة تنضم إلى الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الراغبين في الحصول على تقرير كامل في أقرب وقت ممكن.

وكانت طهران قالت إن الزيارة مدرجة على جدول الأعمال قبل وفاة يوكيا أمانو، الأمين العام السابق للوكالة.

وجاءت زيارة فيروتا إلى طهران أول أمس، بعد يوم من إعلان طهران عن المرحلة الثالثة من تخفيض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، رداً على العقوبات التي تفرضها واشنطن ضدها، بعد إعلان الرئيس الأميركي في أيار العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي.