برجك اليوم – الثلاثاء 10 أيلول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان الكواكب في مكان مناسب لتتحلى بردات فعل سريعة واليوم للقاءات الاجتماعية، وقد تفرح للقاء عملي أو شخصي يجعلك تطل على مرحلة جديدة ومهمة لمستقبلك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار ألجم طاقاتك في الردود الانفعالية أو التسرع أو القرارات المفاجئة وقد تشعر أن المحيطين بك يسعون لزعزعة الاستقرار فابتعد عن الاتهامات وكن متحفظاً في كلامك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنت استعدت حبك للحياة وللمرح لأنك دبلوماسي فكن جريئاً في محادثاتك لتتحرك الأمور من حولك وتشغل عقلك كما يجب فقد يبتسم لك الحظ لتبدأ بجديد.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تشعر أن القدر يساندك وأن المحيط يشحنك بقوة ويستنهض إمكانياتك، فأنت تنال الثقة والقبول والتقدير والتشجيع تقوم بأعمالك بذكائك اللافت وفكرك المتقد.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب تحاول حل مشاكل متراكمة وتشعر أن الجميع يحاول تعقيد المشاكل فلا تفرض رأيك، لأن اليوم قد يحمل لك نزاعاً فالمصاعب تبرز في مجال اتصالك بالآخرين واليوم متعب.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد ينحرف مزاجك وتصبح نافد الصبر مستعجلاً وهذا سيجعلك تعمل أكثر من طاقتك ولكنك، ستعرف نتائج أعمالك وتقطف ثمار إنجازاتك في المستقبل القريب فالحظوظ إيجابية.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول يمكنك أن تقدم نقاشك وقناعتك إلى الآخرين من دون أن تخاف على حججك وبراهينك، لأنك قطعت نصف الطريق في أمورك والباقي يعتمد على دقة تعبيرك ومرحك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أنت حساس هذه الأيام فلا تدع أي شيء يجرحك أو يؤلمك ولا تتحدَّ الأمر الواقع، وعقلك سينشغل في التفكير بحلول لمشاكل صغيرة لذلك أنصحك بالابتعاد عن الصغائر.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أنت ستكسب أي قضية تريدها ومرحك اليوم يجذب الآخرين لك وخاصة الشريك، أنك سريع التأقلم وتتغير بسرعة وفق الظروف وذهنك يعمل بطريقة صحيحة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني الأمور حولك تستحق الكثير من الجهد والادخار أو التقليل من الصرف العشوائي أو الكرم الزائد فأنت تستطيع تجنب الضيق المالي إذا انتبهت إلى مصروفك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط تقرر الدخول بمشروع جديد أو خطوة إيجابية تأخذها تزامناً مع الفرح المهني والمالي، فأنت مليء بالطاقة وتريد الكثير من الإنجاز وكلما كنت مشرقاً حققت ما تريد.