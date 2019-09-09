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سوسان: نقدر دور المغتربين في فضح المؤامرة

| الوطن

الثلاثاء, 10-09-2019

عبر معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان خلال استقباله وفد جمعية السيدات السوريات في تشيلي أمس، عن التقدير العالي للدور الذي يضطلع به المغتربون السوريون في فضح المؤامرة التي تتعرض لها سورية.
وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والمغتربين على «فيسبوك»: إنه جرى استعراض مستجدات التطورات في سورية، والتأكيد على الاستمرار بمكافحة الإرهاب، وإنهاء الوجود الأجنبي غير المشروع على الأراضي السورية، وإسقاط كافة المشاريع التي تستهدف وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.
من جانبهم عرض أعضاء الوفد لنشاطات الجمعية، وخاصة على الصعيد الإعلامي والثقافي لمواجهة حملات التضليل والتشويه مؤكدين وقوفهم إلى جانب الوطن الأم وتقديم ما يلزم لتعزيز صموده.

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